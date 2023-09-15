Гальченюк сыграл 3:57 против «Динамо» – в его смене СКА пропустил, он не выходил во 2-м и 3-м периодах. У форварда 0 голов и «минус 5» в 6 матчах КХЛ
Алекс Гальченюк сыграл меньше четырех минут в матче с «Динамо».
СКА проиграл московскому «Динамо» (1:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Форвард питерцев Алекс Гальченюк сыграл 3 минуты и 57 секунд (4 смены) в этом матче.
На 17-й минуте в первом периоде бело-голубые забили гол. Гальченюк находился на льду в этот момент и получил «минус» за полезность.
Во втором и третьем периодах нападающий не появлялся на площадке. Алекс был заявлен в звене с Арсением Грицюком и Александром Кадейкиным.
В шести матчах текущего сезона Гальченюк набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 5». Он сделал результативные передачи в играх с московским «Динамо» и «Торпедо».
Форвард перешел в СКА незадолго до старта сезона КХЛ после того, как с игроком расторгла соглашение «Аризона».
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