Гальченюк сыграл 3:57 против «Динамо» – в его смене СКА пропустил, он не выходил во 2-м и 3-м периодах. У форварда 0 голов и «минус 5» в 6 матчах КХЛ

Теги СКА Аризона видео НХЛ КХЛ Динамо Алекс Гальченюк Хоккей

Алекс Гальченюк сыграл меньше четырех минут в матче с «Динамо».

СКА проиграл московскому «Динамо» (1:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Форвард питерцев Алекс Гальченюк сыграл 3 минуты и 57 секунд (4 смены) в этом матче.

На 17-й минуте в первом периоде бело-голубые забили гол. Гальченюк находился на льду в этот момент и получил «минус» за полезность.

Во втором и третьем периодах нападающий не появлялся на площадке. Алекс был заявлен в звене с Арсением Грицюком и Александром Кадейкиным.

В шести матчах текущего сезона Гальченюк набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 5». Он сделал результативные передачи в играх с московским «Динамо» и «Торпедо».

Форвард перешел в СКА незадолго до старта сезона КХЛ после того, как с игроком расторгла соглашение «Аризона».

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16 комментариев

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Михаил Вагин
неужели было так сложно продумать трансферную политику, а не покупать всё, что плохо лежит
+9
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Oleg Olegov
Был ли в истории мирового хоккея более конченый тренер, чем роман ротенберг?
+6
0
+6
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oberkorn
Если бордель перестаёт приносить деньги, то надо менять проституток, а не переставлять кровати
+5
0
+5
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Иван Павлов
Хорошо, что Спартак мимо него пролетел. Сейчас бы пришлось возиться с этим трупом. Человек просто доигрывает. Начал рассматривать предложения из КХЛ, когда уже окончательно загубил свою карьеру и репутацию за океаном. До этого даже в сторону России не смотрел, хотя им интересовались. Очевидно, что приехал просто за деньгами, потому что больше никому не нужен.
+4
0
+4
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Ilya Ilya
Самое интересное, что гол на совести Грицюка
+2
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Dinara V
Интересная политика у ска. Всех лучших бомбардиров прошлого сезона разогнали Яшкин, Жафяров , Гусев а Гальченюка непонятного взяли .
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Alex Nobilius
Ответ мы есть чемпионы
За Украину может играть, фамилия позволяет.
Это типа оскорбление такое? А ничего что он беларус и фамилия эта типично белорусская?
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Russ Ivan
Он не для голов и передач в СКА пришёл, а чтобы учиться тренерскому ремеслу у великого Йозе, как раз сразу после него возглавит СКА...
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MDI
проблема СКА в том что сколько не купи/забери игроков, в большинстве случаев они деградируют в СКА, но все же стоит признать есть единичные случаи когда есть и прогресс и рост.
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A. Kolchak
В любой другой команде Гальченюк был бы топ.
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shafigullin.manufacture
Ну человек поиграл в НХЛ, и просто в шоке от системного вот и все) Там все адекватные игроки через год сбегают
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Maxim Shumov
Роман классно прокачал энхловца!
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йозе марино
Ответ oberkorn
Если бордель перестаёт приносить деньги, то надо менять проституток, а не переставлять кровати
филосовская..
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MDI
Ответ Oleg Olegov
Был ли в истории мирового хоккея более конченый тренер, чем роман ротенберг?
вряд-ли его можно назвать тренером, тренер этот кто открывает таланты, ничего не имею против Романа Ротенберга, но всё таки для болельщиков всех команд кроме СКА хотелось бы что бы он как можно дольше руководил СКА
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