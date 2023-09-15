Джек Хьюз: «Верю, что стану парнем, набирающим 100 очков за сезон. Я должен достичь этой отметки»

Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз хочет набрать 100 очков за сезон.

В минувшем сезоне форвард набрал 99 (43+56) баллов в 78 играх регулярного чемпионата , установив новый рекорд «Дэвилс».

«Я человек конкурентоспособный, так что это определенно было что-то вроде: «Черт». Я хотел этого [достичь отметки 100 очков], потому что я конкурентоспособен.

Ты так близок, и ты мечтаешь стать звездой, и ты хочешь быть парнем, набирающим 100 очков. Я верю, что стану им.

Я просто должен оставаться на том пути, по которому иду, и держать ухо востро. Я должен достичь этой отметки», – сказал нападающий «Нью-Джерси» Хьюз в подкасте 32 Thoughts на Sportsnet.