Джек Хьюз: «Верю, что стану парнем, набирающим 100 очков за сезон. Я должен достичь этой отметки»

Теги Нью-Джерси НХЛ Джек Хьюз Хоккей

Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз хочет набрать 100 очков за сезон.

В минувшем сезоне форвард набрал 99 (43+56) баллов в 78 играх регулярного чемпионата НХЛ, установив новый рекорд «Дэвилс».

«Я человек конкурентоспособный, так что это определенно было что-то вроде: «Черт». Я хотел этого [достичь отметки 100 очков], потому что я конкурентоспособен.

Ты так близок, и ты мечтаешь стать звездой, и ты хочешь быть парнем, набирающим 100 очков. Я верю, что стану им.

Я просто должен оставаться на том пути, по которому иду, и держать ухо востро. Я должен достичь этой отметки», – сказал нападающий «Нью-Джерси» Хьюз в подкасте 32 Thoughts на Sportsnet.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Einfach Safari
пока он только парень, который 99 очков набрал))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий