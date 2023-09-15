«Оттава» пригласила Бэйли на просмотр. Форвард отыграл 15 сезонов за «Айлендерс»
«Оттава» пригласила форварда Джоша Бэйли на просмотр.
33-летний игрок присоединится к команде в тренировочном лагере.
Ранее в НХЛ Бэйли играл только за «Айлендерс» (с сезона-2008/09).
В минувшем сезоне он провел 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 25 (8+17) очков.
Всего за карьеру нападающий сыграл 1057 матчей в регулярках и набрал 580 (184+396) очков. В плей-офф у него 71 игра и 50 (16+34) баллов.
Средняя зарплата игрока по прошлому контракту составляла 5 миллионов долларов. Последний год соглашения с фактической зарплатой 3,5 млн был выкуплен «Чикаго», куда «Айлендерс» обменяли его перед открытием рынка свободных агентов.
По условиям выкупа, Бэйли получит по 1,167 млн долларов в каждом из 2 следующих сезонов.
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Думаю одна фраза в этой новости, говорит сама за себя. По ходу регулярки Бэйли часто пассажирил, тут и не поспоришь, а потом начинался Play Off