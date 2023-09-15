Браташ о 2:3 от «Металлурга» в овертайме: «Это очко дорогого стоит. «Лада» проигрывала 0:2 после первого периода»

Олег Браташ оценил поражение «Лады» от «Металлурга» (2:3 ОТ) в КХЛ.

«Мы проигрывали 0:2 после первого периода. После такого начала можно назвать успехом то, что мы взяли одно очко. На каждую игру мы выходим с одной целью — победить. В этом матче не удалось, но мы стремились к этому.

Это очко, судя по тому, как складывалась игра, дорогого стоит. Когда ребята играют хорошо, делают правильные вещи, но это не приносит результата, это не добавляет уверенности. Нам была нужна первая победа, чтобы игроки поверили в то, что они делают на площадке.

Алтыбармакян перед началом чемпионата из-за старой травмы, которая обострилась, пропустил много дней ледовой подготовки. И, как мы понимаем, растерял кондиции, которые набрал на предсезонной подготовке, когда был лидером команды. Нам остается ждать и терпеть, когда он снова их наберет», – сказал главный тренер «Лады».