Гатиятулин о 3:2 с Минском: «Командная победа «Трактора», но надо быть увереннее и хладнокровнее»

Анвар Гатиятулин оценил победу «Трактора» над минским «Динамо» (3:2) в КХЛ.

«Командная работа, командная игра, командная победа. Рады победе.

Установка при счете 3:0 была продолжать играть в свою игру. Соперник, видно, добавил, стал больше забрасывать в зону, идти в давление. Ни в коем случае не было установки играть на удержание счета.

Есть брак в передачах, надо быть чуть хладнокровнее. Понятно, что соперник хотел переломить, стал играть плотнее и быстрее. Нам надо быть увереннее и хладнокровнее.

Антипин в большинстве? Получилось, что на предсезонке и в начале чемпионата были одни бригады, но ребята получили травмы – сначала Попов, а потом Кравцов. Ищем варианты. Звено сработало, тем более знаем, что Витя играл на этой позиции, и у него неплохо получалось.

Кравцов выбыл предварительно в районе четырех недель», – сказал главный тренер « ».