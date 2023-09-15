Гатиятулин о 3:2 с Минском: «Командная победа «Трактора», но надо быть увереннее и хладнокровнее»
Анвар Гатиятулин оценил победу «Трактора» над минским «Динамо» (3:2) в КХЛ.
«Командная работа, командная игра, командная победа. Рады победе.
Установка при счете 3:0 была продолжать играть в свою игру. Соперник, видно, добавил, стал больше забрасывать в зону, идти в давление. Ни в коем случае не было установки играть на удержание счета.
Есть брак в передачах, надо быть чуть хладнокровнее. Понятно, что соперник хотел переломить, стал играть плотнее и быстрее. Нам надо быть увереннее и хладнокровнее.
Антипин в большинстве? Получилось, что на предсезонке и в начале чемпионата были одни бригады, но ребята получили травмы – сначала Попов, а потом Кравцов. Ищем варианты. Звено сработало, тем более знаем, что Витя играл на этой позиции, и у него неплохо получалось.
Кравцов выбыл предварительно в районе четырех недель», – сказал главный тренер «Трактора».
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