Морозов о матче КХЛ в Монголии: «Мы на связи, но это далеко. Предложили выставочный матч в апреле – сыграют клубы, не попавшие в плей‑офф»
Алексей Морозов высказался о проведении выставочного матча КХЛ в Монголии.
– Правда ли, что «Спартак» проведет два матча чемпионата в Ташкенте? И что КХЛ поедет на матчи в Монголию?
– Мы на связи с министерством спорта Монголии. Они – заинтересованная сторона. Но все‑таки это далеко. И нужно соблюсти весь регламент, чтобы провести вынесенный матч чемпионата КХЛ.
Поэтому мы предложили рассмотреть выставочный матч в апреле – сыграют те клубы, которые не попадут в плей‑офф.
По поводу «Спартака» нет официальной информации. А слухи и разговоры мы не комментируем, – сообщил президент КХЛ.
Поэтому выездной матч в Монголии мы проведем в Мытищах )