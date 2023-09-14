Алексей Морозов высказался о проведении выставочного матча КХЛ в Монголии.

– Правда ли, что « » проведет два матча чемпионата в Ташкенте? И что КХЛ поедет на матчи в Монголию?

– Мы на связи с министерством спорта Монголии. Они – заинтересованная сторона. Но все‑таки это далеко. И нужно соблюсти весь регламент, чтобы провести вынесенный матч чемпионата КХЛ.

Поэтому мы предложили рассмотреть выставочный матч в апреле – сыграют те клубы, которые не попадут в плей‑офф.

По поводу «Спартака» нет официальной информации. А слухи и разговоры мы не комментируем, – сообщил президент .