Морозов о матче КХЛ в Монголии: «Мы на связи, но это далеко. Предложили выставочный матч в апреле – сыграют клубы, не попавшие в плей‑офф»

Теги Спартак выставочные матчи Алексей Морозов КХЛ сборная Монголии Матч ТВ Хоккей

Алексей Морозов высказался о проведении выставочного матча КХЛ в Монголии.

– Правда ли, что «Спартак» проведет два матча чемпионата в Ташкенте? И что КХЛ поедет на матчи в Монголию?

– Мы на связи с министерством спорта Монголии. Они – заинтересованная сторона. Но все‑таки это далеко. И нужно соблюсти весь регламент, чтобы провести вынесенный матч чемпионата КХЛ.

Поэтому мы предложили рассмотреть выставочный матч в апреле – сыграют те клубы, которые не попадут в плей‑офф.

По поводу «Спартака» нет официальной информации. А слухи и разговоры мы не комментируем, – сообщил президент КХЛ

8 комментариев

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Bartez1986
СКА и ещё кто-то
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Nightguest
Монголия далеко? А Адмирал и Амур, видимо, где-то в Подмосковье играют
+11
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Machine Head
Лучшего варианта развития хоккея в Монголии как отправить туда СКА вместе с Романом Борисовичем не найти. Поэтому пожелаю СКА в этом сезоне остаться без плей офф . Там можно провести турнир сбитых летчиков среди клубов не попавшими в плей офф. Участникам турнира можно будет позавидовать накупят там натурального кашемира не по конским ценам .
+5
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Machine Head
Ответ Bartez1986
СКА и ещё кто-то
Снял с языка . СКА и три фарма
+5
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Mbest77
Монголия далеко. Но мы к этому готовы. У нас есть уже опыт с далеким Китаем.
Поэтому выездной матч в Монголии мы проведем в Мытищах )
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Вадим Ивашина
Ответ Nightguest
Монголия далеко? А Адмирал и Амур, видимо, где-то в Подмосковье играют
Ну видимо Морозову географию некогда учить было. 🤷
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Russ Ivan
Лучше бы занялся нормальным календарём без пауз и дыр на несуществующие матчи сборной, а выставочные матчи проводи в российской глубинке, люди с удовольствием пойдут...
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Bdv68
Норм стимул биться за плоф ☝️🧐
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