Жене Малкина предложили поработать на OnlyFans: «А что делать надо? Какой курс евро?»

Теги светская хроника Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Анна Кастерова соцсети Хоккей

Жене Евгения Малкина предложили поработать на OnlyFans.

Анна Кастерова выложила скриншот сообщения от агентства, которое ищет моделей для OnlyFans. Представитель агентства заявил, что девушка сможет зарабатывать больше, чем 1000-2000 евро в месяц.

«А что делать надо?» – подписала публикацию Кастерова.

Она также выложила скриншот статьи с заголовком «Жене российского хоккеиста Анне Кастеровой предложили работу на OnlyFans: у нее появились вопросы».

«Какой курс евро?» – прокомментировала пост Кастерова. 

OnlyFans – сервис подписки на контент, популярный в индустрии развлечений для взрослых.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alcibiades
Сперва подумал, что Жене Малкину предложили)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Ответ a.n.melnikov11111985@icloud.com
Примерно тоже самое, что сейчас на матч тв
Онлифанс достойный контент пилят в отличие от этих, так что не надо тут
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a.n.melnikov11111985@icloud.com
Примерно тоже самое, что сейчас на матч тв
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий