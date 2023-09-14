Жене Малкина предложили поработать на OnlyFans: «А что делать надо? Какой курс евро?»

Жене Евгения Малкина предложили поработать на OnlyFans.

выложила скриншот сообщения от агентства, которое ищет моделей для OnlyFans. Представитель агентства заявил, что девушка сможет зарабатывать больше, чем 1000-2000 евро в месяц.

«А что делать надо?» – подписала публикацию Кастерова.

Она также выложила скриншот статьи с заголовком «Жене российского хоккеиста Анне Кастеровой предложили работу на OnlyFans: у нее появились вопросы».

«Какой курс евро?» – прокомментировала пост Кастерова.

OnlyFans – сервис подписки на контент, популярный в индустрии развлечений для взрослых.