Малкин одновременно следил за матчами Медведева и Касаткиной на US Open

Теги светская хроника Питтсбург Евгений Малкин US Open НХЛ ATP WTA Анна Кастерова Дарья Касаткина соцсети Даниил Медведев Арина Соболенко Хоккей

Евгений Малкин одновременно следил за матчами Медведева и Касаткиной на US Open.

Форвард «Питтсбурга» выложил фото с просмотра тенниса в социальной сети. 

На экране телевизора шла трансляция матча 4-го круга US Open между Дарьей Касаткиной и Ариной Соболенко (1:6, 3:6). 

На экране ноутбука – трансляция матча 4-го круга между Даниилом Медведевым и Алексом де Минауром (2:6, 6:4, 6:1, 6:2). 

Супруга хоккеиста Анна Кастерова написала в телеграм-канале: «Будущая 1-я ракетка мира разгромила Дарью Касаткину. Арина Соболенко шагнула в 1/4 финала US Open и готовится возглавить рейтинг WTA».

3 комментария

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Mephi027
И ел манты
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kustodievka
Моё почтение!
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Вячеслав Лобачев
экспресс собрал небось😁
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