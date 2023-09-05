Евгений Малкин одновременно следил за матчами Медведева и Касаткиной на US Open.

Форвард « » выложил фото с просмотра тенниса в социальной сети.

На экране телевизора шла трансляция матча 4-го круга US Open между Дарьей Касаткиной и Ариной Соболенко (1:6, 3:6).

На экране ноутбука – трансляция матча 4-го круга между Даниилом Медведевым и Алексом де Минауром (2:6, 6:4, 6:1, 6:2).

Супруга хоккеиста написала в телеграм-канале: «Будущая 1-я ракетка мира разгромила Дарью Касаткину. Арина Соболенко шагнула в 1/4 финала US Open и готовится возглавить рейтинг WTA».