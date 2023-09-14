НХЛ допускает 3-ю попытку создания клуба в Атланте: «Времена сильно изменились. Проблемы, которые были в прошлом, можно преодолеть»

Теги Атланта Калгари Билл Дэйли бизнес НХЛ Виннипег Хоккей

НХЛ не отвергает идею 3-й попытки создания команды в Атланте.

В Атланте за время существования лиги дважды создавались клубы расширения – в 1972 («Флэймс») и 1999 году («Трэшерс»).

В итоге оба клуба покинули столицу Джорджии и переехали в Канаду – в Калгари (в 1980 году, на новом месте клуб сохранил старое название) и Виннипег (в 2011 году, на новом месте клуб стал называться «Джетс») соответственно. 

«Я думаю, что некоторые проблемы, которые были там в прошлом, можно преодолеть.

Времена и демография этого рынка сильно изменились с тех пор, как мы были там. Сейчас в Атланте размещается много крупных предприятий.

Наша политика – это политика открытых дверей. Сейчас у нас нет конкретных планов по расширению, но все может измениться», – сказал вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли. 

По данным Nielsen, Атланта занимает 7-е место в списке крупнейших телевизионных рынков США. Из агломераций, входящих в топ-10, клубов НХЛ нет только там и в Хьюстоне (8-е место). 

1 комментарий

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Latygiev
в Атланте и Хьюстоне значит и появятся новые франшизы. Ну или Аризона в один из этих городов переедет наконец)
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