Холден завершил карьеру и стал тренером «Вегаса» по развитию игроков. Защитник провел 654 матча в НХЛ

Теги переходы Оттава НХЛ Ник Холден Вегас Хоккей

Ник Холден завершил карьеру и стал тренером «Вегаса» по развитию игроков.

36-летний специалист будет работать с молодыми игроками из системы клуба, в основном – с защитниками. 

Холден ранее отыграл 3 сезона за «Вегас». Всего в НХЛ защитник провел 654 матча и набрал 178 (52+126) очков. В 55 играх в Кубке Стэнли добавил еще 17 (7+10) баллов. 

Он также поиграл за «Коламбус», «Колорадо», «Рейнджерс», «Бостон» и «Оттаву» (65 матчей и 16 очков в сезоне-2022/23). 

 

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