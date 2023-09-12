Жафяров сыграл 2:39 против минского «Динамо» – не выходил во 2-м и 3-м периодах. Форвард «Ак Барса» был заявлен как 13-й нападающий

Теги Ак Барс КХЛ Дамир Жафяров Хоккей

Дамир Жафяров сыграл меньше трех минут в матче с минским «Динамо».

«Ак Барс» победил команду из Беларуси (2:1 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий Дамир Жафяров провел в этом матче три смены – 2 минут и 39 секунд. Он не появлялся в игре во втором и третьем периодах.

На эту игру форвард был заявлен в качестве 13-го нападающего.

В четырех матчах текущего сезона Жафяров набрал 1 (1+0) балл за результативность при среднем игровом времени 8:23.

Форвард в межсезонье перешел в «Ак Барс» из СКА. Его оклад – 60 миллионов рублей после переподписания.

10 комментариев

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Металлистник
Пора возвращаться в Торпедо…
+9
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+7
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Strannix
Олигархи сходят с ума...
+10
-3
+7
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Георгий Оксузян
Ответ Металлистник
Пора возвращаться в Торпедо…
А вернее не стоило из него уходить.
+8
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Nepobedimy
Будет у него время и шанс. Откровенно не потянул 1 звено, во втором нет места - там Динамовское сочетание, в 3-4 звеньях нужно биться-бороться, а это не его конек.
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mishanina
почему так ?
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newyork13
Самое обидно что игроки этого сами не понимают, что они не будут получать должного игрового времени ни в ска ни в акбарсе ни в увар
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Сидни Кросби 2
Ответ marshal .masha
Так никакущий , вот и не играет
Никакущий потому что на него в Торпедо команда играла,а тут никто не будет играть,тем более в 3 звене.
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