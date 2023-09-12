Жафяров сыграл 2:39 против минского «Динамо» – не выходил во 2-м и 3-м периодах. Форвард «Ак Барса» был заявлен как 13-й нападающий
Дамир Жафяров сыграл меньше трех минут в матче с минским «Динамо».
«Ак Барс» победил команду из Беларуси (2:1 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий Дамир Жафяров провел в этом матче три смены – 2 минут и 39 секунд. Он не появлялся в игре во втором и третьем периодах.
На эту игру форвард был заявлен в качестве 13-го нападающего.
В четырех матчах текущего сезона Жафяров набрал 1 (1+0) балл за результативность при среднем игровом времени 8:23.
Форвард в межсезонье перешел в «Ак Барс» из СКА. Его оклад – 60 миллионов рублей после переподписания.
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