Жафяров сыграл 2:39 против минского «Динамо» – не выходил во 2-м и 3-м периодах. Форвард «Ак Барса» был заявлен как 13-й нападающий

Дамир Жафяров сыграл меньше трех минут в матче с минским «Динамо».

«Ак Барс» победил команду из Беларуси (2:1 ОТ) в игре Фонбет чемпионата .

Нападающий Дамир Жафяров провел в этом матче три смены – 2 минут и 39 секунд. Он не появлялся в игре во втором и третьем периодах.

На эту игру форвард был заявлен в качестве 13-го нападающего.

В четырех матчах текущего сезона Жафяров набрал 1 (1+0) балл за результативность при среднем игровом времени 8:23.

Форвард в межсезонье перешел в « » из СКА. Его оклад – 60 миллионов рублей после переподписания.