«Спартак» перебросал СКА 29:9 после 2-го периода матча. Команда Жамнова ведет 2:0

Теги СКА Спартак Алексей Жамнов КХЛ Хоккей

«Спартак» превосходит СКА по броскам после двух периодов игры.

Команды в Санкт-Петербурге проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.

Красно-белые благодаря голам Андрея Локтионова и Ивана Морозова во втором периоде ведут со счетом 2:0.

Также команда тренера Алексея Жамнова перебрасывает со счетом 29:9 по итогам 40 минут игры.

В первом периоде счет по броскам в створ ворот составил 12:2 в пользу москвичей, 17:7 – во втором.

В сторону ворот после двух периодов – 54:25 в пользу «Спартака».

35 комментариев

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Jaguarrr
Завтра СКА купит Спартак.
+42
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+42
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Михаил Уланов
Лёд вновь плохой? Судьи плохо судят? Что же на этот раз скажет "великий" тренер?
+19
-1
+18
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newyork13
Ответ Jaguarrr
Завтра СКА купит Спартак.
Такое уже было)))
+14
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+14
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Anthony Wrynn
я матч не смотрю, но судя по статистике и счету система йозика опять даёт сбой? кто на этот раз виноват будет кроме льда?
+6
0
+6
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личные рекорды это не хоккей
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Ответ Михаил Уланов
Лёд вновь плохой? Судьи плохо судят? Что же на этот раз скажет "великий" тренер?
кто то в заливочную машину мешок соли засыпал
+6
0
+6
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Дмитрий Агалаков
Вперёд Спартак!
+6
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Евгений Кузнецов
У обеих по 4 игры, плюс СКА дома. Я уже в предвкушении какую отмазку придумает РР...🤡🤡🤡
+4
0
+4
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Vadyan_chel1994
Все спокойно. Все по системе. Просто освещение плохое и вода в бутылочках затухла
+3
0
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личные рекорды это не хоккей
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может пора уже их на базу отвезти, а то что они в самолете живут
+2
0
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Jeksan
Тренерский гений Йозе остается не понятым командой
+2
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Всё знаю
Ответ Vadyan_chel1994
Все спокойно. Все по системе. Просто освещение плохое и вода в бутылочках затухла
и соперник ещё на льду
+2
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_Абырвалг_
Похоже на саботаж! Не уж - то прозрели и сливают набриолиненного мажора - не профессионала ?
+1
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Jaguarrr
Ответ newyork13
Такое уже было)))
Было!Но, тогда только игроков купили, теперь полностью купят :)
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Metallurg111
Не уж то и в Питере лед забыли как заливать, пока Маэстро Роман на гастролях был
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rinat.rr_95@mail.ru
Я прям жду что скажет вЕЛИКИЙ😂😂😂
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Ярик01
Автобус по конспектам Жозе Моуриньо?
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Hola Hola
Спартак намного интереснее смотрится. СКА едва ли сможет переломить ход матча. Разве что с помощью удалений.
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личные рекорды это не хоккей
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
если за штурвал самолета сядет тракторист сами подумайте куда он привезёт
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Redwhite heart
Пока СКА рулит такой клоун,как ротенберг,за результат можно не беспокоиться
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omsk1716
Ответ Shaiba Bash
Хаха, не пора ли Ротенбергу уйти в отставку?
Да кто ж его уволит!? Он же памятник ))) А если серьезно, то пусть дальше играется в тренера, не дай бог в политику полезет. Его прогрессивные методы и системы до добра точно не доведут
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Shaiba Bash
Хаха, не пора ли Ротенбергу уйти в отставку?
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Евгений Попов
ура, ура , ура!!!! Браво, йозе!!!
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gukmamop
Перелет из Москвы в Москву это тяжело
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Николай Кошкин
Ответ Ярик01
Автобус по конспектам Жозе Моуриньо?
Йозе
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Валерий Сергеевич
Ответ Shaiba Bash
Хаха, не пора ли Ротенбергу уйти в отставку?
Какая отставка? Он только контракт на пять лет подписал, дайте мастеру поработать !)))
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