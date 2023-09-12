«Спартак» перебросал СКА 29:9 после 2-го периода матча. Команда Жамнова ведет 2:0

«Спартак» превосходит СКА по броскам после двух периодов игры.

Команды в Санкт-Петербурге проводят матч Фонбет чемпионата .

Красно-белые благодаря голам Андрея Локтионова и Ивана Морозова во втором периоде ведут со счетом 2:0.

Также команда тренера перебрасывает со счетом 29:9 по итогам 40 минут игры.

В первом периоде счет по броскам в створ ворот составил 12:2 в пользу москвичей, 17:7 – во втором.

В сторону ворот после двух периодов – 54:25 в пользу « ».