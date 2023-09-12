«Спартак» перебросал СКА 29:9 после 2-го периода матча. Команда Жамнова ведет 2:0
«Спартак» превосходит СКА по броскам после двух периодов игры.
Команды в Санкт-Петербурге проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.
Красно-белые благодаря голам Андрея Локтионова и Ивана Морозова во втором периоде ведут со счетом 2:0.
Также команда тренера Алексея Жамнова перебрасывает со счетом 29:9 по итогам 40 минут игры.
В первом периоде счет по броскам в створ ворот составил 12:2 в пользу москвичей, 17:7 – во втором.
В сторону ворот после двух периодов – 54:25 в пользу «Спартака».
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