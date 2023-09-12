Кравцов получил травму в матче с «Ладой». Березин силовым приемом встретил форварда «Трактора» в средней зоне – удаления не было
Виталий Кравцов из-за травмы не доиграл матч с «Ладой».
«Трактор» играет с тольяттинской командой (1:1, третий период) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Форвард уральцев Виталий Кравцов провел две смены в этой игре из-за повреждения – 1 минуту и 21 секунду.
На 2-й минуте матча Кравцов отметился заброшенной шайбой. На 6-й минуте нападающий после раската попал под силовой прием защитника «Лады» Максима Березина.
Хоккеист тольяттинцев в этом эпизоде удаление не получил, а игрок «Трактора» Артем Блажиевский был удален за грубость, заступившись за партнера. Это удаление «Лада» реализовала, забив в большинстве.
2 комментария