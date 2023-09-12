Кравцов получил травму в матче с «Ладой». Березин силовым приемом встретил форварда «Трактора» в средней зоне – удаления не было

Теги Лада Трактор видео КХЛ Максим Березин Артем Блажиевский Виталий Кравцов Хоккей

Виталий Кравцов из-за травмы не доиграл матч с «Ладой».

«Трактор» играет с тольяттинской командой (1:1, третий период) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Форвард уральцев Виталий Кравцов провел две смены в этой игре из-за повреждения – 1 минуту и 21 секунду.

На 2-й минуте матча Кравцов отметился заброшенной шайбой. На 6-й минуте нападающий после раската попал под силовой прием защитника «Лады» Максима Березина.

Хоккеист тольяттинцев в этом эпизоде удаление не получил, а игрок «Трактора» Артем Блажиевский был удален за грубость, заступившись за партнера. Это удаление «Лада» реализовала, забив в большинстве.

2 комментария

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Дядя Федор Макларен
Ну и что там криминального? Хороший силовой
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Алексей Маркелов
гитиЯтулин прошлый сезон пошёл одно и тоже как бараны в перед не большенство детское силовой борьбы нет вообще
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