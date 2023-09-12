Кравцов получил травму в матче с «Ладой». Березин силовым приемом встретил форварда «Трактора» в средней зоне – удаления не было

Виталий Кравцов из-за травмы не доиграл матч с «Ладой».

«Трактор» играет с тольяттинской командой (1:1, третий период) в игре Фонбет чемпионата .

Форвард уральцев провел две смены в этой игре из-за повреждения – 1 минуту и 21 секунду.

На 2-й минуте матча Кравцов отметился заброшенной шайбой. На 6-й минуте нападающий после раската попал под силовой прием защитника «Лады» .

Хоккеист тольяттинцев в этом эпизоде удаление не получил, а игрок « » был удален за грубость, заступившись за партнера. Это удаление «Лада» реализовала, забив в большинстве.