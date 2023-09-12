Вратарь «Куньлуня» Смит: «Моя семья рада, что смотрит трансляции КХЛ на мировом уровне – камеры, повторы, слоу-мо. Судейство – лучшее в мире»

Теги судьи Джереми Смит КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Джереми Смит поделился мнением о том, как меняется КХЛ.

– Вы проводите сейчас пятый сезон в КХЛ. Как менялась лига за эти годы?

– У меня часто спрашивают, что такое КХЛ? И я отвечаю, что это невероятная Лига.

Возьмем судейство – оно лучшее во всем мире. У них есть микрофоны, они общаются между собой, подсказывают друг другу, чтобы принять правильное решение.

Если нужно, то они идут смотреть видео и говорят, был ли штраф или нет. Благодаря этому каждая игра честная.

Возьмем трансляции. Моя семья смотрит каждый матч, и они рады, что смотрят их на мировом уровне – количество камер, повторы, слоу-мо и многое другое.

И нам приятно, мы отдаем свое сердце и душу игре, а КХЛ позволяет увидеть это в любой точке мира на таком уровне, – сказал голкипер «Куньлуня» Джереми Смит.

3 комментария

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Vasyamarch91
Наконец-то у лидеров сезона берут интервью
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Михаил Качалов
Однако лудший системный тренер так не считает, судят у нас плохо когда не в его пользу
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