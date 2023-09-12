Андрей Коваленко о критике короткой предсезонки «Торпедо»: «Не могу согласиться. Ходить строем уже нет смысла. Надо идти вперед, а не возвращаться в прошлый век»

Теги Торпедо Андрей Коваленко КХЛ Хоккей

Андрей Коваленко не согласился с критикой методики подготовки «Торпедо».

– Как воспринимаете критику уважаемых ветеранов, которые считают моду на короткие предсезонки, запущенную «Торпедо», вредной для нашего хоккея?

– С этой критикой при всем уважении не могу согласиться. Никаких пятимесячных отпусков у нашей молодежи нет, все давно профессионалы, сами все лето готовятся к сезону.

Могу сказать о Николае. Он начал подготовку к чемпионату не в августе, когда у «Торпедо» открылся официальный сбор, а в июне.

Именно в это время 30-40 хоккеистов собрались в Москве в зале ТЦ «Монарх» и по планам, разработанным тренером «Торпедо» по физподготовке, приступили к работе.

В том числе именно это позволило «Торпедо» так вкатиться в сезон.

– Но почему эти сборы нужно проводить в ТЦ, а не в команде, как было в ваши игровые годы?

– На мой взгляд, это требование времени – пришел, отработал, ушел. Сегодня практически каждый игрок – индивидуальность, у которого есть семья, личная жизнь, в конце концов бизнес.

В такой ситуации ходить строем август, июль и отчасти июнь, как это тридцать лет назад делали мы, смысла уже нет.

Да и методики подготовки изменились, стали более эффективными и индивидуальными.

Считаю, надо идти вперед, а не возвращаться в прошлый век! – сказал Андрей Коваленко, отец нападающего «Торпедо» Николая Коваленко.

1 комментарий

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Goodvin55
Если тренер доверяет хоккеистам, а хоккеисты профессионально относятся к подготовке, то вопросов нет. Здесь вопрос конечно в менталитете наши могут и с пергрузом в 15 кг приехать на сборы. А долго держать команду на сборах это риск что парни перегорят, устанут и большую часть эмоций нужных на сезон оставят на сборах.
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