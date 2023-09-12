18-летний вратарь системы «Югры» Волохин может перейти в СКА. Голкипера выбрал «Монреаль» на драфте НХЛ

Теги СКА возможные переходы Монреаль НХЛ КХЛ МХЛ Югра Мамонты Югры Хоккей

Вратарь системы «Югры» может перейти в СКА.

Петербургский клуб проявляет интерес к 18-летнему голкиперу Евгению Волохину.

Как отмечает журналист Михаил Зислис, на текущий момент конкретных переговоров между сторонами не было.

В прошлом сезоне Волохин провел 31 матч в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге за «Мамонтов Югры», одержал 21 победу, пропуская в среднем 2,12 шайбы и отражая 92,7% бросков.

В нынешнем сезоне голкипер провел три игры в МХЛ, пропуская в среднем 2,39 шайбы и отражая 91,5% бросков.

На драфте НХЛ-2023 Волохина выбрал «Монреаль» под общим 144-м номером.

5 комментариев

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Machine Head
А если не оправдает надежды , то сразу в Сочи или в Ладу по проторенной дорожке.
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Михаил Опякин
Рома, остановись!!!!
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Егор Добрый
напоминает компьютерную игру на любительском уровне ) есть неограниченные возможности,набираем всех ,а дальше кто Ромке не понравился отдать в свои фармы!
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Иван Буренков
в системе СКА "мало" вратарей. Нужно больше, чтобы целую команду из них собрать🌝
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barbarian1991
Помогите питеру найти очередных "воспитанников".
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