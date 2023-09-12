18-летний вратарь системы «Югры» Волохин может перейти в СКА. Голкипера выбрал «Монреаль» на драфте НХЛ

Вратарь системы «Югры» может перейти в СКА.

Петербургский клуб проявляет интерес к 18-летнему голкиперу Евгению Волохину.

Как отмечает журналист Михаил Зислис, на текущий момент конкретных переговоров между сторонами не было.

В прошлом сезоне Волохин провел 31 матч в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге за «Мамонтов Югры», одержал 21 победу, пропуская в среднем 2,12 шайбы и отражая 92,7% бросков.

В нынешнем сезоне голкипер провел три игры в , пропуская в среднем 2,39 шайбы и отражая 91,5% бросков.

На драфте НХЛ-2023 Волохина выбрал « » под общим 144-м номером.