Назаров об удачной посадке рейса Сочи – Омск в поле: «Пилоты должны провести вбрасывание на матче «Авангарда». Страна должна знать своих героев»

Теги Авангард происшествия Андрей Назаров КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался о спасении пассажиров и экипажа рейса Сочи – Омск.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил удачную аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. 

«Авангард» пригласил пассажиров и членов экипажа посетить ближайшие домашние матчи клуба. 

«В «Авангарде» совершили правильный и красивый поступок, но я бы дал развитие этой истории. Командира судна Сергея Белова и второго пилота Эдуарда Семенова, безусловно, нужно пригласить на ближайший матч омичей с «Адмиралом» для того, чтобы они провели символическое стартовое вбрасывание.

Страна должна знать своих героев не только через ленты новостных СМИ и обычные телевизионные каналы, но и через спортивную прессу. А еще лучше – вживую.

Уверен, что многочисленные омские болельщики, которые придут на арену, по достоинству встретят и оценят подвиг наших летчиков, спасших большое число человеческих жизней», – считает бывший тафгай и тренер клубов КХЛ

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6 комментариев

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Alex1104
Правильно говорит.
Как криминал - обсасывают в деталях неделями, как что-то хорошее - на завтра все забывают. Неплохо и напомнить лишний раз.
Парни заслужили и большего.
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Сергей Омиго
Назарова надо вернуть в Сочи пусть отвечает за физ.подготовку аСветлова замполитом,что бы были светлые патриотические мысли и будут выходить они на лед,как на ледовое побоище с недругами нашими!
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Ми Ша
Повылезали пиарщики, на любом событии хотят засветится и напомнить о себе.
+3
-2
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Alex1104
Ответ ilya1809
Ну вообще то важно обсуждать и негативную сторону, в данном случае почему так произошло.А то прошлую посадку так окатили пиаром что потом пришлось заметать следы под ковер, а там была ошибка пилотов.Тут тоже важно знать что привело к данной ситуации, и чем доскональнее тем лучше, что бы общество понимало какие законы,правила, и допуски плохо работают, и кто за это несет овтественность(помимо обычных работяг на которых легче всего повесить дело). Проще говоря если вы хотите открыть сервис, вы не только должны знатиь примеры уданчых сервисов, но и примеры неудачных,что их погубило.В слаучае с полетом надо знать что правильно и удачно сделали пилоты и авиакомпания и прочиее, и что неправильно.
Отказ гидросистемы - не ошибка пилотов.
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Игорь Климов
Героический поступок экипажа, респект!
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