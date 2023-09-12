Назаров об удачной посадке рейса Сочи – Омск в поле: «Пилоты должны провести вбрасывание на матче «Авангарда». Страна должна знать своих героев»

Андрей Назаров высказался о спасении пассажиров и экипажа рейса Сочи – Омск.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил удачную аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области.

«Авангард» пригласил пассажиров и членов экипажа посетить ближайшие домашние матчи клуба.

«В « » совершили правильный и красивый поступок, но я бы дал развитие этой истории. Командира судна Сергея Белова и второго пилота Эдуарда Семенова, безусловно, нужно пригласить на ближайший матч омичей с «Адмиралом» для того, чтобы они провели символическое стартовое вбрасывание.

Страна должна знать своих героев не только через ленты новостных СМИ и обычные телевизионные каналы, но и через спортивную прессу. А еще лучше – вживую.

Уверен, что многочисленные омские болельщики, которые придут на арену, по достоинству встретят и оценят подвиг наших летчиков, спасших большое число человеческих жизней», – считает бывший тафгай и тренер клубов .