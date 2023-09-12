«Авангард» пригласил на матчи пассажиров и экипаж рейса, летевшего в Омск и совершившего удачную экстренную посадку в Новосибирской области
«Авангард» пригласил на матчи пассажиров рейса, совершившего экстренную посадку.
«Сегодня утром рейс «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. На борту находилось 159 человек, большая часть – наши земляки, все они живы.
Профессионализм и мастерство экипажа позволили предотвратить страшную трагедию.
«Авангард» – это Омск, мы все одна большая семья – и хотим поддержать пассажиров и экипаж рейса SVR1383, приглашаем вас на ближайшие домашние матчи на G-Drive Арене – 14 и 16 сентября», – говорится в заявлении омского клуба.
14 сентября «Авангард» проведет домашний матч с «Адмиралом», 16 сентября – с «Нефтехимиком».
Пилотам респект и уважение!