«Авангард» пригласил на матчи пассажиров и экипаж рейса, летевшего в Омск и совершившего удачную экстренную посадку в Новосибирской области

Теги Авангард болельщики КХЛ Хоккей

«Авангард» пригласил на матчи пассажиров рейса, совершившего экстренную посадку.

«Сегодня утром рейс «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. На борту находилось 159 человек, большая часть – наши земляки, все они живы.

Профессионализм и мастерство экипажа позволили предотвратить страшную трагедию.

«Авангард» – это Омск, мы все одна большая семья – и хотим поддержать пассажиров и экипаж рейса SVR1383, приглашаем вас на ближайшие домашние матчи на G-Drive Арене – 14 и 16 сентября», – говорится в заявлении омского клуба. 

14 сентября «Авангард» проведет домашний матч с «Адмиралом», 16 сентября – с «Нефтехимиком». 

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1 комментарий

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Ми Ша
«В гости к Богу не бывает приглашения …»
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