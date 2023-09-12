«Сибирь» расторгла контракт с защитником Пастуховым по инициативе игрока

Защитник Илья Пастухов расторг контракт с «Сибирью» по своей инициативе.

22-летний игрок не сыграл за команду в стартовавшем Фонбет Чемпионате КХЛ.

В мае он продлил контракт с новосибирским клубом на один сезон.

Пастухов – воспитанник « ». В прошлом сезоне он провел 34 матча в регулярном чемпионате и набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 1» и среднем времени 10:08.

«По инициативе хоккеиста Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с защитником Ильей Пастуховым.

Желаем Илье успехов в новом клубе, надеемся, что все его надежды оправдаются и Пастухов добьется заметного прогресса.

Будем следить за развитием его карьеры и всегда ждем Илью в родном клубе!» – говорится в телеграм-канале новосибирцев.