Козлов об 1:2 от «Металлурга»: «Не такой хоккей «Салавату» нужен. Много брака, мало контроля шайбы в атаке – пропала целостность»
Виктор Козлов назвал причины поражения от «Металлурга».
«Салават Юлаев» проиграл со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Если честно, содержание игры хотелось бы лучше. Очень много брака в передачах, мало контроля шайбы в зоне атаки. Прямая атака – то же самое.
Помощь партнеров должна быть лучше. Позитивно то, что у нас есть пару дней, чтобы поработать над этими моментами. И движение должно быть лучше.
В принципе ребята у нас есть опытные, которые проходили через это. И молодые есть битые.
Поэтому через работу будем выравнивать. Это не тот хоккей, что нам нужен.
– Что с дисциплиной команды? В первых четырех матчах «Салават» много вредит сам себе.
– Сегодня получше. Это эмоции, шайба перепрыгивала. Но согласен, что эмоции вредят нам.
– Большое количество блоков о чем говорит?
– По статистике, если команда делает больше 15 блокированных бросков – это победа. Но мы мало забили. Мы должны больше лезть на ворота.
– Почему в движении уступали «Магнитке»?
– Эти четыре дня не сыграли нам на руку. Мы выбились из игрового ритма.
Тренироваться – это другое. Ребятам тяжело было встречать игроков, много сил мы потратили.
– Защитники «Салавата» должны больше играть в атаке?
– Чтобы они участвовали, нападающие тоже должны подключаться и начинать атаку правильно.
У нас сильная сторона, когда мы вместе шли. Сейчас целостность пропала, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
Правильно кто то написал, набрали середняков за откаты, справились. Осталось только красиво петь, то долго играли, то долго не играли. Жаль проиграли.