Козлов об 1:2 от «Металлурга»: «Не такой хоккей «Салавату» нужен. Много брака, мало контроля шайбы в атаке – пропала целостность»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг Виктор Козлов КХЛ Хоккей

Виктор Козлов назвал причины поражения от «Металлурга».

«Салават Юлаев» проиграл со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Если честно, содержание игры хотелось бы лучше. Очень много брака в передачах, мало контроля шайбы в зоне атаки. Прямая атака – то же самое.

Помощь партнеров должна быть лучше. Позитивно то, что у нас есть пару дней, чтобы поработать над этими моментами. И движение должно быть лучше.

В принципе ребята у нас есть опытные, которые проходили через это. И молодые есть битые.

Поэтому через работу будем выравнивать. Это не тот хоккей, что нам нужен.

– Что с дисциплиной команды? В первых четырех матчах «Салават» много вредит сам себе.

– Сегодня получше. Это эмоции, шайба перепрыгивала. Но согласен, что эмоции вредят нам.

– Большое количество блоков о чем говорит?  

– По статистике, если команда делает больше 15 блокированных бросков – это победа. Но мы мало забили. Мы должны больше лезть на ворота.

– Почему в движении уступали «Магнитке»?  

– Эти четыре дня не сыграли нам на руку. Мы выбились из игрового ритма.

Тренироваться – это другое. Ребятам тяжело было встречать игроков, много сил мы потратили.

– Защитники «Салавата» должны больше играть в атаке?

– Чтобы они участвовали, нападающие тоже должны подключаться и начинать атаку правильно.

У нас сильная сторона, когда мы вместе шли. Сейчас целостность пропала, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

7 комментариев

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Влад199
Нет не игры не мысли как и атом сезоне !!! Моменты модно сказать вообще не создаём ! Все получается как получается нет наигранность и понимания
+3
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+3
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Влад199
Цулыгин младший вообще не тянет не место в СЮ очень много ошибок и привозов стыдно смотреть
+3
0
+3
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Рустам Зиганшин
Целостность пропала после того как ушли финны, а набрали мусор, выкинутый топклубами. В команде нет технарей, возятся в своей зоне, пока шайбу не потеряют. Ни выйти не могут из зоны уверенно, ни в чужую зайти. Один соперник троих загонять может в нашей зоне.
Правильно кто то написал, набрали середняков за откаты, справились. Осталось только красиво петь, то долго играли, то долго не играли. Жаль проиграли.
+2
0
+2
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Михаил Барвинский
матур хоккей.... 🤦‍♂️
+2
-1
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Владимир Д.
собиритесь ребята и к победе я Вас верю, Вы лучшее...
+1
-1
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Марат Салихов
Такое ощущение что команда не отдыхала , выглядела уставшей и не играющая в родном стадионе .
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Влад199
Ответ Рустам Зиганшин
Целостность пропала после того как ушли финны, а набрали мусор, выкинутый топклубами. В команде нет технарей, возятся в своей зоне, пока шайбу не потеряют. Ни выйти не могут из зоны уверенно, ни в чужую зайти. Один соперник троих загонять может в нашей зоне. Правильно кто то написал, набрали середняков за откаты, справились. Осталось только красиво петь, то долго играли, то долго не играли. Жаль проиграли.
Поддерживаю 👌🏻
0
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0
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