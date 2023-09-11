Козлов об 1:2 от «Металлурга»: «Не такой хоккей «Салавату» нужен. Много брака, мало контроля шайбы в атаке – пропала целостность»

Виктор Козлов назвал причины поражения от «Металлурга».

« » проиграл со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата .

– Если честно, содержание игры хотелось бы лучше. Очень много брака в передачах, мало контроля шайбы в зоне атаки. Прямая атака – то же самое.

Помощь партнеров должна быть лучше. Позитивно то, что у нас есть пару дней, чтобы поработать над этими моментами. И движение должно быть лучше.

В принципе ребята у нас есть опытные, которые проходили через это. И молодые есть битые.

Поэтому через работу будем выравнивать. Это не тот хоккей, что нам нужен.

– Что с дисциплиной команды? В первых четырех матчах «Салават» много вредит сам себе.

– Сегодня получше. Это эмоции, шайба перепрыгивала. Но согласен, что эмоции вредят нам.

– Большое количество блоков о чем говорит?

– По статистике, если команда делает больше 15 блокированных бросков – это победа. Но мы мало забили. Мы должны больше лезть на ворота.

– Почему в движении уступали «Магнитке»?

– Эти четыре дня не сыграли нам на руку. Мы выбились из игрового ритма.

Тренироваться – это другое. Ребятам тяжело было встречать игроков, много сил мы потратили.

– Защитники «Салавата» должны больше играть в атаке?

– Чтобы они участвовали, нападающие тоже должны подключаться и начинать атаку правильно.

У нас сильная сторона, когда мы вместе шли. Сейчас целостность пропала, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» .