Потайчук о том, может ли Голдобин стать лучшим снайпером КХЛ: «У него есть все данные. Считаю его главным конкурентом Яшкина. Надо стараться удержать его в лиге»

Теги Спартак Андрей Потайчук КХЛ Дмитрий Яшкин Николай Голдобин Хоккей

Андрей Потайчук поделился мнением о форварде «Спартака» Николае Голдобине.

«Может ли Голдобин стать лучшим снайпером КХЛ? Почему нет? У него все данные есть. Считаю его главным конкурентом Яшкина.

Голдобин – ярко выраженный снайпер, плюс плеймейкер. Умеет не только забивать красивые шайбы, но и создавать моменты для партнеров. Главное – продолжать играть так же, как с «Северсталью».

Он хорошо вписался в состав «Спартака» и по стилю игры подходит команде. Надо стараться удержать его в нашей лиге. Может быть интерес со стороны североамериканских клубов.

Те, кто заинтересован в развитии нашего хоккея, должны прикладывать все усилия, чтобы таких игроков становилось больше. Зрители приходят смотреть на таких хоккеистов», – сказал экс-тренер СКА и «Спартака» Потайчук.

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