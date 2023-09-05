Потайчук о том, может ли Голдобин стать лучшим снайпером КХЛ: «У него есть все данные. Считаю его главным конкурентом Яшкина. Надо стараться удержать его в лиге»

Андрей Потайчук поделился мнением о форварде «Спартака» Николае Голдобине.

«Может ли Голдобин стать лучшим снайпером ? Почему нет? У него все данные есть. Считаю его главным конкурентом .

Голдобин – ярко выраженный снайпер, плюс плеймейкер. Умеет не только забивать красивые шайбы, но и создавать моменты для партнеров. Главное – продолжать играть так же, как с «Северсталью».

Он хорошо вписался в состав «Спартака» и по стилю игры подходит команде. Надо стараться удержать его в нашей лиге. Может быть интерес со стороны североамериканских клубов.

Те, кто заинтересован в развитии нашего хоккея, должны прикладывать все усилия, чтобы таких игроков становилось больше. Зрители приходят смотреть на таких хоккеистов», – сказал экс-тренер СКА и « » Потайчук.

Положил хет-трик и надел кепку поверх шлема! Это Голдобин так куражится в «Спартаке»