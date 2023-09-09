Барков считает, что прошлый плей-офф сделал «Флориду» сильнее: «Костяк остался таким же, мы научены опытом. Финал Кубок Стэнли – другой зверь»

Теги Торонто Каролина Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Александр Барков Хоккей

Александр Барков считает, что «Флорида» стала сильнее после прошлого плей-офф.

В первом раунде плей-офф «Пантерс» обыграли «Бостон» (4-3 в серии), во втором – «Торонто» (4-1 в серии), в третьем – «Каролину» (4-0 в серии), а в финале уступили «Вегасу» (1-4 в серии).

«Думаю, что весь путь в плей-офф сделал нас сильнее.

Костяк нашей команды остался практическим таким же, и теперь мы научены опытом. Когда ты получил в чем-то опыт, то понимаешь, чего ожидать.

В плей-офф мы играли в Торонто – вероятно, самым крупном хоккейном рынке. Мы испытали это на себе.

Затем встретились с «Каролиной» и тем, в какой хоккей они играли – тоже получили этот опыт.

Затем добрались до финала – по моим ощущениям, это вообще был другой зверь», – сказал нападающий «Флориды» Александр Барков.

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