«Металлург» лидирует в таблице Востока после 3 побед подряд. Команда Разина взяла 7 из 8 очков в 4 матчах
«Металлург» выиграл третий матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Андрея Разина обыграла «Витязь» (4:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Магнитогорский клуб набрал очки во всех четырех матчах с начала текущего сезона.
Прежде «Металлург» проиграл «Автомобилисту» (2:3 ОТ) в овертайме, но после этого обыграл ЦСКА (4:2) и московское «Динамо» (5:3).
Таким образом, уральцы набрали 7 очков из 8 возможных в четырех играх.
На данный момент «Металлург» занимает первое место в таблице Восточной конференции.
МОЛОДЁЖЬ СМОТРИТСЯ👍. Давай МАГНИТКА делай вещи.....💥💥💥💥💥