«Металлург» лидирует в таблице Востока после 3 побед подряд. Команда Разина взяла 7 из 8 очков в 4 матчах

Теги Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Хоккей

«Металлург» выиграл третий матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина обыграла «Витязь» (4:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Магнитогорский клуб набрал очки во всех четырех матчах с начала текущего сезона.

Прежде «Металлург» проиграл «Автомобилисту» (2:3 ОТ) в овертайме, но после этого обыграл ЦСКА (4:2) и московское «Динамо» (5:3).

Таким образом, уральцы набрали 7 очков из 8 возможных в четырех играх.

На данный момент «Металлург» занимает первое место в таблице Восточной конференции.

9 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Что радует молодёжь Металлурга получает много времени, и хорошо выглядит, Канцеров, Гребенкин, Юров уже крепкие игроки основы
+16
0
+16
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Владимир Кувшинов
Разин топ без вопросов!!
+13
0
+13
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Magnit102
Ответ Фёдор Кузнецов
Что радует молодёжь Металлурга получает много времени, и хорошо выглядит, Канцеров, Гребенкин, Юров уже крепкие игроки основы
Огромное спасибо Андрею Владимировичу за доверие,чего искренне боялся Воробей,то "мяса" не хватало,то ещё чего🤦....А надо было просто верить!!!
+12
0
+12
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Олег
ВИДНА РУКА РАЗИНА. МАГНИТКА ИГРАЕТ
МОЛОДЁЖЬ СМОТРИТСЯ👍. Давай МАГНИТКА делай вещи.....💥💥💥💥💥
+7
0
+7
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Bratsk Bruins
Рад за Разина, надеюсь он когда-нибудь поднимет кубок Гагарина как тренер.
+7
0
+7
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102RUS174
Разин молодец подключает молодежь ,они отвечают ему результатами! еще наладить игру в большинстве и все будет супер 👍
+4
0
+4
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Валерий Береснев
Разин-топ без вопросов,хотя я за родной Авангард
+4
-2
+2
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urec18@mail.ru
ну всё чë
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Болельщик МГ
Ответ 102RUS174
Разин молодец подключает молодежь ,они отвечают ему результатами! еще наладить игру в большинстве и все будет супер 👍
Наладить нужно защиту в первую очередь. Много голов пропускают
0
0
0
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