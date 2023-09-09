«Металлург» лидирует в таблице Востока после 3 побед подряд. Команда Разина взяла 7 из 8 очков в 4 матчах

«Металлург» выиграл третий матч подряд в КХЛ.

Команда тренера обыграла «Витязь» (4:3) в игре Фонбет чемпионата .

Магнитогорский клуб набрал очки во всех четырех матчах с начала текущего сезона.

Прежде «Металлург» проиграл «Автомобилисту» (2:3 ОТ) в овертайме, но после этого обыграл ЦСКА (4:2) и московское «Динамо» (5:3).

Таким образом, уральцы набрали 7 очков из 8 возможных в четырех играх.

На данный момент « » занимает первое место в таблице Восточной конференции.