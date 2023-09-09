20-летний Набоков выиграл первый матч в КХЛ, сыграв впервые в старте. Вратарь «Металлурга» отразил 23 из 26 бросков «Витязя» и не пропускал 2 периода
Вратарь Илья Набоков одержал первую победу в КХЛ.
«Металлург» обыграл «Витязь» (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
20-летний голкипер магнитогорской команды впервые сыграл в качестве стартового вратаря в лиге и одержал победу.
Илья Набоков отразил 23 из 26 бросков в этом матче, пропустив все три шайбы в первом периоде.
В первом периоде хоккеисты подмосковного клуба нанесли 13 бросков в створ ворот, во втором – 6, в третьем – 7.
Набоков дебютировал в КХЛ в сезоне-2022/23, когда вышел на лед на четыре с половиной минуты в матче с «Куньлунем» (6:1).
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