20-летний Набоков выиграл первый матч в КХЛ, сыграв впервые в старте. Вратарь «Металлурга» отразил 23 из 26 бросков «Витязя» и не пропускал 2 периода

Вратарь Илья Набоков одержал первую победу в КХЛ.

« » обыграл « » (4:3) в матче Фонбет чемпионата .

20-летний голкипер магнитогорской команды впервые сыграл в качестве стартового вратаря в лиге и одержал победу.

Илья Набоков отразил 23 из 26 бросков в этом матче, пропустив все три шайбы в первом периоде.

В первом периоде хоккеисты подмосковного клуба нанесли 13 бросков в створ ворот, во втором – 6, в третьем – 7.

Набоков дебютировал в КХЛ в сезоне-2022/23, когда вышел на лед на четыре с половиной минуты в матче с «Куньлунем» (6:1).