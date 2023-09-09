Дмитрий Завгородний: «В АХЛ предпочитают прямолинейную игру в стиле «бей-беги». В КХЛ играют в техничный и умный хоккей»
Дмитрий Завгородний сравнил лиги КХЛ и АХЛ.
«АХЛ – очень жесткая лига в плане силовой борьбы. Все ребята хотят попасть в НХЛ, поэтому стараются себя показать.
Бывает, что идут по головам. В АХЛ огромная конкуренция, которая сильно чувствуется.
В КХЛ играют в более техничный и умный хоккей.
В АХЛ предпочитают системную, силовую и прямолинейную игру в стиле «бей-беги», – сказал Дмитрий Завгородний, игравший в АХЛ за фарм-клуб «Калгари».
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