Дмитрий Завгородний: «В АХЛ предпочитают прямолинейную игру в стиле «бей-беги». В КХЛ играют в техничный и умный хоккей»

Теги Калгари НХЛ АХЛ КХЛ Дмитрий Завгородний Хоккей

Дмитрий Завгородний сравнил лиги КХЛ и АХЛ.

«АХЛ – очень жесткая лига в плане силовой борьбы. Все ребята хотят попасть в НХЛ, поэтому стараются себя показать.

Бывает, что идут по головам. В АХЛ огромная конкуренция, которая сильно чувствуется.

В КХЛ играют в более техничный и умный хоккей.

В АХЛ предпочитают системную, силовую и прямолинейную игру в стиле «бей-беги», – сказал Дмитрий Завгородний, игравший в АХЛ за фарм-клуб «Калгари».

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