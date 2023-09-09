«Лада» забила «Амуру» два гола в меньшинстве за 1 минуту и 16 секунд – отличились Сафин и Джозефс

Теги Лада Амур видео КХЛ Остап Сафин Трой Джозефс Хоккей

«Амур» пропустил два гола при игре в большинстве от «Лады».

Тольяттинский клуб принимает дальневосточников в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В третьем периоде «Лада» забила два раза в меньшинстве в течение 1 минуты и 16 секунд.

Сначала на отметке 45:49 отличился нападающий Остап Сафин, сделавший счет 3:0.

После этого Александр Хохлачев забил в большинстве, отыграв одну шайбу, но затем на 47:05 – вновь в меньшинстве – шайбу забросил форвард «Лады» Трой Джозефс.

4 комментария

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Фёдор Кузнецов
Ответ memphis
4 гола и во всех канадцы поучаствовали. Отлично смотрятся 👏
Селекция Лады на легионеров отлично сработала
+1
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+1
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memphis
4 гола и во всех канадцы поучаствовали. Отлично смотрятся 👏
0
0
0
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jzfc4dmhxv
Заберите Мартемьянова обратно в Новосибирск, пожалуйста
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Rodgeras
Амур совсем в защиту не бежит. Этот мешок Хохлачёв 1 забъет - 5 привезёт.
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