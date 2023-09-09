«Лада» забила «Амуру» два гола в меньшинстве за 1 минуту и 16 секунд – отличились Сафин и Джозефс
«Амур» пропустил два гола при игре в большинстве от «Лады».
Тольяттинский клуб принимает дальневосточников в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В третьем периоде «Лада» забила два раза в меньшинстве в течение 1 минуты и 16 секунд.
Сначала на отметке 45:49 отличился нападающий Остап Сафин, сделавший счет 3:0.
После этого Александр Хохлачев забил в большинстве, отыграв одну шайбу, но затем на 47:05 – вновь в меньшинстве – шайбу забросил форвард «Лады» Трой Джозефс.
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