Вратарь «Сочи» Бердин после 42 сэйвов в игре с «Динамо»: «Не хочу больше проигрывать. Мне надоело»

Вратарь «Сочи» Михаил Бердин заявил, что ему надоело проигрывать.

Вратарь высказался по итогам матча против московского « » (0:4), в котором Бердин отразил 42 из 46 бросков.

– Что тут скажешь? Проиграли. Расстроен. Я не тот человек, который будет с этим мириться.

Мне тяжело. Стиснув зубы, буду продолжать работать. Не хочу больше проигрывать. Мне надоело.

– В чем разница по сравнению с игрой в Казани, где вы выиграли?

– Забили «Ак Барсу», используя свои моменты.

Команда трудилась, каждый игрок полностью отдавался на льду. За счет этого и победили. Где‑то «Ак Барс» недонастроенный вышел.

– В матче против «Динамо» был эпизод, когда вы заперли в собственных воротах форварда соперника Эрика О’Делла и не выпускали его. Это элемент шоу или что‑то еще?

– У меня был немного грязноватый стиль в Северной Америке.

Сейчас пытаюсь от него отойти. Остались какие‑то моменты, но я стараюсь такого не делать и играть чисто.

Задача – ловить шайбы, не делать лишнего. Стараюсь избегать силовых приемов и меньше играть клюшкой, – сказал голкипер « » .