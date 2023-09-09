Вратарь «Сочи» Бердин после 42 сэйвов в игре с «Динамо»: «Не хочу больше проигрывать. Мне надоело»

Теги КХЛ Динамо Сочи Михаил Бердин Матч ТВ Хоккей

Вратарь «Сочи» Михаил Бердин заявил, что ему надоело проигрывать.

Вратарь высказался по итогам матча против московского «Динамо» (0:4), в котором Бердин отразил 42 из 46 бросков.

– Что тут скажешь? Проиграли. Расстроен. Я не тот человек, который будет с этим мириться.

Мне тяжело. Стиснув зубы, буду продолжать работать. Не хочу больше проигрывать. Мне надоело.

– В чем разница по сравнению с игрой в Казани, где вы выиграли?

– Забили «Ак Барсу», используя свои моменты.

Команда трудилась, каждый игрок полностью отдавался на льду. За счет этого и победили. Где‑то «Ак Барс» недонастроенный вышел.

– В матче против «Динамо» был эпизод, когда вы заперли в собственных воротах форварда соперника Эрика О’Делла и не выпускали его. Это элемент шоу или что‑то еще?

– У меня был немного грязноватый стиль в Северной Америке.

Сейчас пытаюсь от него отойти. Остались какие‑то моменты, но я стараюсь такого не делать и играть чисто.

Задача – ловить шайбы, не делать лишнего. Стараюсь избегать силовых приемов и меньше играть клюшкой, – сказал голкипер «Сочи» Михаил Бердин.

5 комментариев

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ОттоДракула
Значит пора менять команду. Этот фарм Ротенберга так и будет на дне.
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oldgordon
Бердин вратарь достаточно высокого уровня, может вытаскивать игры. Ему надо найти другую команду, где он сможет проявить своё мастерство. Может быть условия контракта не позволяют уйти из Сочи, но эта команда не его уровня.
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Serge Vendino
Ответ ОттоДракула
Значит пора менять команду. Этот фарм Ротенберга так и будет на дне.
Ждём там же и самого Ротена
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