Гордеев о переезде в Новосибирск из США: «Супер, если честно. Все-таки это Родина. Хотя возвращаться не так-то просто, конечно»

Защитник «Сибири» Федор Гордеев оценил жизнь в Новосибирске после США.

– Как вам Новосибирск после США?

– Если честно, супер. Все-таки это Родина. Теперь нахожусь совсем недалеко от дома (игрок родился в Омске – прим. Sports.ru) и мне все нравится. Хотя, конечно, возвращаться не так-то просто. Получается, я долгие годы играл в Северной Америке, жил там, а в Россию приезжал редко.

– Как вообще « » сделала вам предложение?

– От момента первых переговоров до подписания контракта прошло всего две недели. Мне очень повезло, что тоже живет в Торонто. Познакомились с ним, после чего у нас и состоялся предметный разговор. Далее все развивалось стремительно.

Решил, что на данный момент для меня это лучший вариант. Был удивлен интересу со стороны тренера, но он сказал, что уже наслышан обо мне. Более того, полностью обрисовал план на грядущий сезон, – сказал .

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