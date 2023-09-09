Защитник «Сибири» Гордеев про ECHL: «Драки – обыденность. Там есть бойцы – парни из MMA, такое ощущение. Приходят чисто заниматься боксом»

Федор Гордеев рассказал о том, что ECHL остается лигой тафгаев.

24-летний защитник « » ранее выступал в третьей по рангу профессиональной лиге Северной Америки.

– Каково играть в после максимально жестких североамериканских лиг, которые даже называют бойцовскими?

– Разница огромная. Хоккей здесь абсолютно другой. Тут все заточено на скорость. Люди мыслят на площадке гораздо быстрее и, главное, больше умеют. Они способны как отдать хитрый пас, так и придумать какое-либо нестандартное продолжение атаки. Видно, как у людей работает голова.

В ECHL никто не позволит тебе поразмыслить, сразу жестко впечатают. Очень много бескомпромиссной борьбы корпус в корпус. Никто никого не жалеет. Конечно, переход даётся непросто, поскольку игра во многих аспектах разная, например в обороне.

– Можете вспомнить пример особенно жестких столкновений на своей памяти в Северной Америке?

– Проблема в том, что там есть хоккеисты, а есть бойцы. Грубо говоря, некоторые изначально выходят на лед, чтобы нарушить правила, подраться. Такое ощущение, парни пришли из . Возьмем даже мой последний сезон в ECHL. Почти в каждом матче происходила какая-нибудь драка, а то и две. Там это обыденность. И ничего не поделаешь. Приходят чисто заниматься боксом.

– Едва ли появлялось много желающих сразиться с вами – человеком ростом 197 см.

— Это вы зря. Наоборот. Как раз таки многие хотели попробовать. Соперники видели самого мощного высокого парня и желали проверить свои силы на его уровне. Вы, наверное, удивитесь, но при своих габаритах я много не дрался. Случилась пара заруб, но не особенно жестких.

Все-таки ставил перед собой немного другие цели – прогрессировать и расти как хоккеист. Негатив из-за моей национальности? С таким точно не сталкивался. Все были настроены дружелюбно, – рассказал .