Худобин о натурализации: «Нормально к этому отношусь, идет живая конкуренция. Три легионера вместо пяти – тоже хорошо, нашим ребятам открывают дорогу»

Антон Худобин не против выдачи паспортов РФ игрокам из Северной Америки.

«Я смотрю, что иностранцы нынче хотят получать российские паспорта. Нормально к этому отношусь, идет живая конкуренция, это делает игроков только сильнее, есть профессиональный рост.

Что касается перехода с пятерых легионеров на трех, то в этом плане открывают дорогу нашим ребятам, это тоже хорошо. Пусть российские ребята играют здесь, развиваются, получают больше шансов попасть в первую команду. Больше надежд, что таким образом они смогут проявить себя на родине, а не уехать в другую страну.

Я не удивлен этому. Если ребята хотят, то почему нет? Люди изъявляют желание получить российский паспорт, быть гражданами страны. Пожалуйста, лично я не против. У каждого человека есть свое мнение и выбор. Если он хочет, то почему кто-то должен препятствовать?» – сказал вратарь «Сокола» из ВХЛ, вернувшийся в Россию из Америки.