Худобин о натурализации: «Нормально к этому отношусь, идет живая конкуренция. Три легионера вместо пяти – тоже хорошо, нашим ребятам открывают дорогу»

Теги Антон Худобин КХЛ ВХЛ Сокол Красноярск лимит на легионеров Чемпионат.com Хоккей

Антон Худобин не против выдачи паспортов РФ игрокам из Северной Америки.

«Я смотрю, что иностранцы нынче хотят получать российские паспорта. Нормально к этому отношусь, идет живая конкуренция, это делает игроков только сильнее, есть профессиональный рост.

Что касается перехода с пятерых легионеров на трех, то в этом плане открывают дорогу нашим ребятам, это тоже хорошо. Пусть российские ребята играют здесь, развиваются, получают больше шансов попасть в первую команду. Больше надежд, что таким образом они смогут проявить себя на родине, а не уехать в другую страну.

Я не удивлен этому. Если ребята хотят, то почему нет? Люди изъявляют желание получить российский паспорт, быть гражданами страны. Пожалуйста, лично я не против. У каждого человека есть свое мнение и выбор. Если он хочет, то почему кто-то должен препятствовать?» – сказал вратарь «Сокола» из ВХЛ, вернувшийся в Россию из Америки. 

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5 комментариев

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Андрей Тихонов
Идеальный депутат получится: поддерживает все решения, спешенные сверху, даже если одно другому противоречит.
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ivan555navi
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Ответ Андрей Тихонов
Идеальный депутат получится: поддерживает все решения, спешенные сверху, даже если одно другому противоречит.
Попробуй поработать депутатом, что-бы не русофобские методички цитировать, а лично ознакомиться.
Для начала тебе нужно будет убедить избирателей в своей необходимости.
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продавец-пипец
Ответ Александр Невский
Правильно говорит , чем меньше легионеров тем больше игроков России .
Чем меньше ума, тем глупее человек, пишущий о количестве легионеров и о пользе их отсутствия!🤡
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