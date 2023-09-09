Антон Худобин: «Не могу видеть себя в США на постоянной основе. В России мне все ближе и роднее. Моя родная земля здесь»

Антон Худобин сказал, что не видел себя живущим в США после завершения карьеры.

37-летний вратарь подписал контракт с красноярским « » из . Он сыграет за клуб из России впервые после локаута-2012/13 в .

«Каждый год приезжал сюда, поэтому все нормально. Правда, в сентябре всегда улетал в Америку. Сейчас в Красноярске стало прохладнее, пасмурно, дождь идет. Перешел с футболки на куртку, а вместо шорт надел штаны.

Все понимал и хотел вернуться домой, ведь я сам россиянин, из этой страны. Разве меня может испугать «-2» или «-20» на термометре?

Жить в США на постоянной основе? Не могу себя там видеть на постоянной основе. Я там работал, занимался любимым делом, а здесь мне все ближе и роднее. Здесь моя родная земля», – сказал .