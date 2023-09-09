Антон Худобин: «Не могу видеть себя в США на постоянной основе. В России мне все ближе и роднее. Моя родная земля здесь»

Теги Антон Худобин НХЛ КХЛ ВХЛ Сокол Красноярск Чемпионат.com Хоккей

Антон Худобин сказал, что не видел себя живущим в США после завершения карьеры.

37-летний вратарь подписал контракт с красноярским «Соколом» из ВХЛ. Он сыграет за клуб из России впервые после локаута-2012/13 в НХЛ.

«Каждый год приезжал сюда, поэтому все нормально. Правда, в сентябре всегда улетал в Америку. Сейчас в Красноярске стало прохладнее, пасмурно, дождь идет. Перешел с футболки на куртку, а вместо шорт надел штаны.

Все понимал и хотел вернуться домой, ведь я сам россиянин, из этой страны. Разве меня может испугать «-2» или «-20» на термометре?

Жить в США на постоянной основе? Не могу себя там видеть на постоянной основе. Я там работал, занимался любимым делом, а здесь мне все ближе и роднее. Здесь моя родная земля», – сказал Худобин.

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13 комментариев

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AlistarOvereem
Искать подвох в словах Антона не надо.
Любой хоккеист мечтает играть в НХЛ, среди лучших, но не каждый готов мириться с бытом и рассматривают пребывание там, как работу.
Кто жил в США от года, понимает, что красивая картинка пропадает и ты сталкиваешься с множеством неудобств (особенно, если ранее жил в комфортных местах в РФ).
Ментальность зачастую берет свое.
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Сивуч
Ответ ivan555navi
Почему стала? Она и была ближе, но, он работал там, где больше платили.
Он, как и многие, ехал туда за мечтой. Он поднялся до НХЛ, проявил себя. Сам никогда не был звёздным и не считал себя таковым. Трудяга-парень. Время пришло, - уехал домой.
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Mechel**
Разве может испугать американца -20 на термометре в Миннесоте?
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AlistarOvereem
Ответ icey_punk
Да здесь никто не будет смеяться с твоего бордового велюрового спортивного костюма и очков Армани.
Как раз ваше мышление о том, что вы пишите. В США как раз никто смеяться не будет, всем без разницы в чем ты ходишь, хоть с пакетом на голове. Вы же с мышлением наших людей с сарказмом пишите про стиль Антона.
А стереотип что в брендах только русские создан русскими эмигрантами.
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Сергей Бакин
в гостях хорошо а дома лучше )
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icey_punk
Да здесь никто не будет смеяться с твоего бордового велюрового спортивного костюма и очков Армани.
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Mikko
Наверное нет гламурной жены, как у Малкина. Этот подкаблучник точно в СыШыА останется.
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RED_WINGS
Ответ greedy
Надо же. Как карьера пошла на спад, так Россия стала ближе и роднее.)
карьера пошла на спад? он АХЛовец вечный алло!)
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