Антон Худобин: «Не могу видеть себя в США на постоянной основе. В России мне все ближе и роднее. Моя родная земля здесь»
Антон Худобин сказал, что не видел себя живущим в США после завершения карьеры.
37-летний вратарь подписал контракт с красноярским «Соколом» из ВХЛ. Он сыграет за клуб из России впервые после локаута-2012/13 в НХЛ.
«Каждый год приезжал сюда, поэтому все нормально. Правда, в сентябре всегда улетал в Америку. Сейчас в Красноярске стало прохладнее, пасмурно, дождь идет. Перешел с футболки на куртку, а вместо шорт надел штаны.
Все понимал и хотел вернуться домой, ведь я сам россиянин, из этой страны. Разве меня может испугать «-2» или «-20» на термометре?
Жить в США на постоянной основе? Не могу себя там видеть на постоянной основе. Я там работал, занимался любимым делом, а здесь мне все ближе и роднее. Здесь моя родная земля», – сказал Худобин.
Любой хоккеист мечтает играть в НХЛ, среди лучших, но не каждый готов мириться с бытом и рассматривают пребывание там, как работу.
Кто жил в США от года, понимает, что красивая картинка пропадает и ты сталкиваешься с множеством неудобств (особенно, если ранее жил в комфортных местах в РФ).
Ментальность зачастую берет свое.
А стереотип что в брендах только русские создан русскими эмигрантами.