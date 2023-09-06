Билялетдинов об 1:3 от «Сочи»: «Ак Барс» сыграл плохо, но не заметил, что ребята не готовы. Что-то пошло не так»

Зинэтула Билялетдинов заявил, что «Ак Барс» сыграл плохо против «Сочи».

«Ак Барс» проиграл со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата .

– Сложно что-либо сказать. Соперник играл хорошо, мы – плохо.

Постараемся разобраться, с чем это связано. Было много ошибок, потерь. Есть вопросы, которые будем решать.

– Что сломалось в игре «Ак Барса»?

– Повторюсь: сложно что-то комментировать. Нужно посмотреть, разобраться, исправить свою игру.

– Можно сетовать на какой-то элемент невезения?

– Надо вовремя забивать. Было достаточно моментов, в том числе в большинстве. В концовке были хорошие моменты, но реализовать их не удалось.

– Придется как-то эмоционально встряхивать команду?

– Мы готовились. Я не увидел, что ребята не готовы. Что-то пошло не так.

– Не было ощущения, что команда переоценила себя на фоне соперника?

– Не знаю. Я сказал ранее, что не заметил неготовность ребят. Мы нормально готовились к этому матчу.

– Согласны, что второй период был для «Ак Барса» худшим?

– Такое бывает, – сказал главный тренер « » .