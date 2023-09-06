Билялетдинов об 1:3 от «Сочи»: «Ак Барс» сыграл плохо, но не заметил, что ребята не готовы. Что-то пошло не так»
Зинэтула Билялетдинов заявил, что «Ак Барс» сыграл плохо против «Сочи».
«Ак Барс» проиграл со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Сложно что-либо сказать. Соперник играл хорошо, мы – плохо.
Постараемся разобраться, с чем это связано. Было много ошибок, потерь. Есть вопросы, которые будем решать.
– Что сломалось в игре «Ак Барса»?
– Повторюсь: сложно что-то комментировать. Нужно посмотреть, разобраться, исправить свою игру.
– Можно сетовать на какой-то элемент невезения?
– Надо вовремя забивать. Было достаточно моментов, в том числе в большинстве. В концовке были хорошие моменты, но реализовать их не удалось.
– Придется как-то эмоционально встряхивать команду?
– Мы готовились. Я не увидел, что ребята не готовы. Что-то пошло не так.
– Не было ощущения, что команда переоценила себя на фоне соперника?
– Не знаю. Я сказал ранее, что не заметил неготовность ребят. Мы нормально готовились к этому матчу.
– Согласны, что второй период был для «Ак Барса» худшим?
– Такое бывает, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
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