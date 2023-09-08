Жамнов о 2:6 от «Адмирала»: «Сложно побеждать, если проигрываешь борьбу за нейтральные шайбы, нет злости в атаке. Это поражение – скорее от психологии»

Алексей Жамнов подвел итоги матча «Спартака» против «Адмирала» (2:6).

«В последнее время мы все время отыгрываемся и тратим на это много энергии. Быстрые два гола привели к затратам сил, а против такой команды, как « », сложно возвращаться в игру. Предупреждали об этом игроков, но не достучались.

У нас были моменты, но мы их не реализовали. Сложно побеждать, если ты проигрываешь борьбу за нейтральные шайбы, если нет злости в атаке. Это поражение – скорее от психологии, команда вышла не готовой к борьбе с соперником.

Игра вратарей? Будем разбираться. Почему не было ? У него микротравма, решили не форсировать возвращение.

Много удалений? Так и есть, было много ненужных фолов, сбивавших ритм игры. До следующего матча три дня, постараемся убрать те нюансы, которые нам мешают играть от первой до последней минуты, – сказал главный тренер « » .