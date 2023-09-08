Узбекистан планирует заявить сборные на чемпионаты мира в 2025 году. Натурализация игроков будет

– Хоккейные школы в Узбекистане работают уже шестой год. Когда будет подпитка в основную сборную Узбекистана? И здесь же вопрос от болельщиков. В Узбекистане запрещено двойное гражданство, как на первоначальном этапе формировать национальную сборную, смогут ли россияне сменить гражданство? Все-таки хотелось бы хотя бы две пятерки для начала из уже сложившихся игроков.

– Понятно, что вырастить плеяду качественных национальных игроков, способных составить костяк сборной и быть конкурентоспособными на мировой арене – это проблема архисложная, но она решается. Для этого нужно тратить немало времени и сил. Натурализация игроков – это для нас возможность форсировать процесс интеграции узбекского хоккея в Программу Чемпионатов мира ИИХФ. Сегодня мы уже имеем ряд игроков, желающих принять узбекское гражданство и выступать за нашу национальную сборную.

Не буду раскрывать имена, но очевидно, что это игроки « ». Существуют свои квалификационные требования к национальным сборным для участия в турнирах , которым мы, пока, не в полной мере удовлетворяем, и нам нужно затратить некоторое время до момента, когда мы сможем соответствовать этим требованиям.

Вопросы натурализации мы рассматриваем, но помимо вопросов натурализации и получения гражданства Узбекистана есть еще вопросы получения спортивного гражданства. То есть дающего возможность квалифицироваться игроку для выступления за ту или иную национальную сборную. Мы постепенно, планомерно идем к решению этих задач. Все эти вопросы времязатратные – требуют терпения.

– То есть национальная сборная Узбекистана точно не появится в стартующем сезоне?

– Да, мы не сможем принять участие в чемпионатах мира ни в какой из возрастных категорий в 2024 году, но по всей видимости мы сможем принять участие уже начиная с 2025 года. И та же сборная U18 не примет участие в чемпионате мира для игроков до 18 лет в 2024 году, но она сможет принять участие Чемпионате мира U18 2025 года.

– Национальной сборной придется начинать с самого слабого дивизиона?

– Все верно, по правилам ИИХФ сборная начинает участие в Программе Чемпионата мира с низшего – четвертого дивизиона, – сообщил первый вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходир Гафуров.