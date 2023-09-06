Экс-генменеджер «Сан-Хосе» Уилсон назначен старшим советником «Питтсбурга» по хоккейным операциям

Теги Питтсбург Сан-Хосе Даг Уилсон НХЛ Хоккей

Даг Уилсон вошел в состав руководства «Питтсбурга».

66-летний функционер занял должность старшего советника «Пингвинс» по хоккейным операциям.

В «Питтсбурге» отметили, что Уилсон будет консультировать и делиться своим мнением с руководством хоккейных операций клуба.

В течение 19 лет – с 2003 по 2022 год – Уилсон занимал пост генерального менеджера «Сан-Хосе».

При Уилсоне «Шаркс» выходили в финал Кубка Стэнли (2016 год) и выигрывали Президентский кубок (2009 год).

2 комментария

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VintDV
Старый конь борозды не испортит... но ГМ он средний....
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Rogash 17
Оцените статью про Сан-Хосе, плиз
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/numenor/3188124.html
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