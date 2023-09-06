Экс-генменеджер «Сан-Хосе» Уилсон назначен старшим советником «Питтсбурга» по хоккейным операциям

Даг Уилсон вошел в состав руководства «Питтсбурга».

66-летний функционер занял должность старшего советника «Пингвинс» по хоккейным операциям.

В « » отметили, что Уилсон будет консультировать и делиться своим мнением с руководством хоккейных операций клуба.

В течение 19 лет – с 2003 по 2022 год – Уилсон занимал пост генерального менеджера « ».

При Уилсоне «Шаркс» выходили в финал Кубка Стэнли (2016 год) и выигрывали Президентский кубок (2009 год).