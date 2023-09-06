Экс-генменеджер «Сан-Хосе» Уилсон назначен старшим советником «Питтсбурга» по хоккейным операциям
Даг Уилсон вошел в состав руководства «Питтсбурга».
66-летний функционер занял должность старшего советника «Пингвинс» по хоккейным операциям.
В «Питтсбурге» отметили, что Уилсон будет консультировать и делиться своим мнением с руководством хоккейных операций клуба.
В течение 19 лет – с 2003 по 2022 год – Уилсон занимал пост генерального менеджера «Сан-Хосе».
При Уилсоне «Шаркс» выходили в финал Кубка Стэнли (2016 год) и выигрывали Президентский кубок (2009 год).
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/numenor/3188124.html