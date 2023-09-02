Немировски о дебюте Прохоркина за «Сибирь»: «У него были хорошие смены. Ему тяжело, он долго не тренировался. Все знают, что он многое может»

Теги Авангард Сибирь Дэвид Немировски КХЛ Николай Прохоркин Чемпионат.com Хоккей

Дэвид Немировски оценил дебют Николая Прохоркина за «Сибирь».

Клуб проиграл «Авангарду» (1:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Прохоркин не отметился результативными действиями.

«У Прохоркина были хорошие смены, конечно, ему тяжело, он долго не тренировался, полторы тренировки можно сказать с нами провел.

Думаю, он хорошо сыграл, все знают, что он многое может», – сказал главный тренер «Сибири» Немировски.

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