Немировски о дебюте Прохоркина за «Сибирь»: «У него были хорошие смены. Ему тяжело, он долго не тренировался. Все знают, что он многое может»

Дэвид Немировски оценил дебют Николая Прохоркина за «Сибирь».

Клуб проиграл « » (1:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Прохоркин не отметился результативными действиями.

«У Прохоркина были хорошие смены, конечно, ему тяжело, он долго не тренировался, полторы тренировки можно сказать с нами провел.

Думаю, он хорошо сыграл, все знают, что он многое может», – сказал главный тренер « » .