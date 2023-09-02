Немировски о дебюте Прохоркина за «Сибирь»: «У него были хорошие смены. Ему тяжело, он долго не тренировался. Все знают, что он многое может»
Дэвид Немировски оценил дебют Николая Прохоркина за «Сибирь».
Клуб проиграл «Авангарду» (1:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Прохоркин не отметился результативными действиями.
«У Прохоркина были хорошие смены, конечно, ему тяжело, он долго не тренировался, полторы тренировки можно сказать с нами провел.
Думаю, он хорошо сыграл, все знают, что он многое может», – сказал главный тренер «Сибири» Немировски.
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