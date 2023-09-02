Прохоркин о предсезонке-2023: «Самая бестолковая в моей карьере. Как можно вообще одному тренироваться? Не от кого даже пас получить»

Николай Прохоркин после игры с «Авангардом» высказался о предсезонной подготовке.

«Сибирь» проиграла «Авангарду» (1:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Прохоркин не отметился результативными действиями.

«Много сумбура было в игре, много удалений, которые нас чуть подкосили. Видно, что желание было у всех, но довести до ума не можем. Думаю, все нормально будет уже в следующем матче, сегодня все хотели себя показать в сибирском дерби.

Конечно, я знаю, что такое сибирское дерби, сегодня почувствовал это на себе. И теперь хочется при наших болельщиках его увидеть и отыграться за сегодняшнее поражение.

Видели, как я пару раз пытался убежать «в ноль»? Это многое говорит о моем физическом состоянии. Я один тренировался, два дня назад только вратаря впервые за месяц увидел на тренировке. Невозможно набрать оптимальную форму, когда ты один. Пару-тройку игр, думаю, буду уставать быстрее, чем обычно, а затем приду в норму.

Это самая бестолковая предсезонка в моей карьере. Пройти один цикл и уехать домой, и заниматься одному…Это очень-очень сложно, как можно вообще одному тренироваться? Не от кого даже пас получить.

Был заряжен сегодня? Мне есть что доказывать. Пропустил почти целый сезон, соскучился по хоккею, я готов играть, у меня есть азарт и желание,» – сказал нападающий «Сибири» Прохоркин.

Напомним, 24 августа Прохоркин был обменян из СКА в «Сочи». В составе южан форвард провел только 27 минут, после чего контракт с ним был расторгнут. 30 августа Прохоркин перешел в «Сибирь».