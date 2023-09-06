Игорь Григоренко не считает «Ладу» фармом СКА: «Спасибо им большое, что дали хоккеистов, которые будут тут играть и развиваться»
Игорь Григоренко отметил, что не считает «Ладу» фарм-клубом СКА.
– После того, как СКА передал 11 своих игроков тольяттинскому клубу, многие начали называть «Ладу» еще одним фарм-клубом питерцев. Как относитесь к такому мнению?
– Не согласен с этим мнением. Если бы мы каких-то игроков взяли у другого клуба, мы бы стали их фармом? Нет конечно.
Надо логику включать и думать. Спасибо большое СКА, что дали игроков, которые будут тут играть и развиваться дальше.
Без разницы из каких клубов мы можем брать игроков, главное, чтобы команда развивалась, – заявил советник генерального директора по развитию «Лады» Григоренко.
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