Игорь Григоренко не считает «Ладу» фармом СКА: «Спасибо им большое, что дали хоккеистов, которые будут тут играть и развиваться»

Теги Лада СКА Игорь Григоренко КХЛ Хоккей

Игорь Григоренко отметил, что не считает «Ладу» фарм-клубом СКА.

– После того, как СКА передал 11 своих игроков тольяттинскому клубу, многие начали называть «Ладу» еще одним фарм-клубом питерцев. Как относитесь к такому мнению?

– Не согласен с этим мнением. Если бы мы каких-то игроков взяли у другого клуба, мы бы стали их фармом? Нет конечно.

Надо логику включать и думать. Спасибо большое СКА, что дали игроков, которые будут тут играть и развиваться дальше.

Без разницы из каких клубов мы можем брать игроков, главное, чтобы команда развивалась, – заявил советник генерального директора по развитию «Лады» Григоренко.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Хоккеисты, как правило, глупенькие, да.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег
А все остальные считают. 😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Исаев
Что же он скажет, когда Ротан Роменберг поперёк сезона заберёт кого-нибудь из заигравших "развивающихся" игроков "Лады" в стан СКА?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рокко Сиффредди
Не фарм-клуб, а подопечный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий