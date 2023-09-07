Мэттью Ткачак: «Моя мечта № 1 – Кубок Стэнли, № 2 – выиграть золотую медаль Олимпиады за сборную США вместе с братом»

Мэттью Ткачак сообщил, что мечтает выиграть золото Олимпиады с США.

«Моя мечта номер 1 – выиграть .

Моя мечта номер 2 – выиграть золотую медаль вместе с моим братом за сборную США», – сказал нападающий «Флориды» .

Игроки НХЛ принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия. Олимпиада-2026 пройдет в Италии.

Ранее НХЛ объявила, что намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025 году.