Форвард «Флориды» Ткачак: «Макдэвид, Маккиннон и Мэттьюс ни разу не играли на Олимпиаде. Просто позор, что мы не имеем шанса проявить себя»

Теги Флорида НХЛ олимпийский хоккейный турнир Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Остон Мэттьюс Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак выразил разочарование из-за неучастия игроков НХЛ на Олимпиаде.

«Сейчас так много сильных американских хоккеистов в НХЛ. Это просто позор, что мы не имеем шанса проявить себя.

Это безумие. Остон Мэттьюс, Нэтан Маккиннон и Коннор Макдэвид – эти парни еще ни разу не играли на Олимпиаде. Это очень грустно», – сказал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак в подкасте Cam and Strick.

Ранее НХЛ объявила о том, что намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025 году.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КараТэ
Йози на вас нет,он бы суперсерию вам с Белорусией организовал!
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lawless666
смех смехом, но так хотелось бы видеть как играют лучшие сборные, дожить бы(
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shaiba Bash
Все вопросы к НХЛ
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARoman91
Печально конечно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
забил на оборону
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
У амеров можно собрать шикарную команду. Надеюсь к Милану утрясут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий