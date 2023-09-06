Форвард «Флориды» Ткачак: «Макдэвид, Маккиннон и Мэттьюс ни разу не играли на Олимпиаде. Просто позор, что мы не имеем шанса проявить себя»

Мэттью Ткачак выразил разочарование из-за неучастия игроков НХЛ на Олимпиаде.

«Сейчас так много сильных американских хоккеистов в НХЛ. Это просто позор, что мы не имеем шанса проявить себя.

Это безумие. Остон Мэттьюс, Нэтан Маккиннон и Коннор Макдэвид – эти парни еще ни разу не играли на Олимпиаде. Это очень грустно», – сказал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак в подкасте Cam and Strick.

Ранее НХЛ объявила о том, что намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025 году.