Форвард «Аризоны» Еник хочет обмена. За 3 сезона в клубе у чеха 17 игр в НХЛ и 84 очка в 110 матчах за фарм

Теги возможные переходы Аризона НХЛ АХЛ Тусон Ян Еник Хоккей

Форвард «Аризоны» Ян Еник хочет обмена.

У 22-летнего чеха есть варианты продолжения карьеры в Европе, но он хочет остаться в Северной Америке. 

Еник, сейчас находящийся в статусе ограниченно свободного агента, отыграл 3 сезона в системе «Койотис», выбравших его на драфте НХЛ-2018 (3-й раунд, 65-й номер). 

В НХЛ за это время он провел 17 игр и набрал 5 (4+1) очков, в АХЛ за «Тусон» – 110 игр при 84 (30+54) очках. 

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