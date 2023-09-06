Кравец о 5-летнем контракте Ротенберга со СКА: «Будем надеяться, что с него начнется новая эпоха и другим тренерам начнут предлагать длинные соглашения»
Михаил Кравец высказался о подписании нового контракта с «Авангардом».
– После сезона все ждали, чем закончится выбор главного тренера «Авангарда». Изначально клуб общался с Хартли, но оставил вас. Как это проходило с вашей стороны?
– Конечно, я переживал и хотел вернуться в «Авангард». Сначала были положительные высказывания от руководства. Потом, как вы сказали, пошли разговоры про Боба Хартли. Но в конечном итоге позвонил Антон Алексеевич Курьянов. Я, конечно, хотел вернуться назад и принял предложение.
– Вас не беспокоило такое колебание по отношению к вам?
– Я понимал сложившуюся ситуацию и сам очень хотел работать в «Авангарде».
– Успели изучить предложения от других клубов?
– Предложения поступали, но без конкретики. Естественно, я первым делом ждал слова от «Авангарда».
– Не боялись остаться не у дел? Хартли мог резко согласиться и прилететь в Омск.
– Я не из трусливых. Я давно работаю тренером. Нашел бы другую работу. Вы, журналисты, любите писать, а я люблю тренировать.
– Почему подписали только однолетний контракт?
– Я не задумываюсь об этом. Даже некогда тратить время на размышления. У меня есть команда, я люблю тренировать. Хоккей – моя жизнь на протяжении долгих лет. Задумываюсь только о том, как подготовить команду к сезону, чтобы пришел результат и порадовались болельщики, близкие и сами ребята.
– Понимаете, почему в России клубы не подписывают с тренерами длинные контракты? Роман Ротенберг подписал пятилетнее соглашение – но это исключение.
– Будем надеяться, что с Романа Борисовича начнется новая эпоха и другим тренерам начнут предлагать длинные контракты. Хотелось бы, чтобы мы шли к этому.
Когда руководители подписывают главного тренера, они должны понимать, что хотят от него. Если они доверяют тренеру, то контракт должен быть минимум на два года.
– То есть два года достаточно, чтобы построить команду?
– Это минимальный срок, от которого стоит отталкиваться, – сказал главный тренер «Авангарда» Кравец.
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