Кравец о 5-летнем контракте Ротенберга со СКА: «Будем надеяться, что с него начнется новая эпоха и другим тренерам начнут предлагать длинные соглашения»

Михаил Кравец высказался о подписании нового контракта с «Авангардом».

– После сезона все ждали, чем закончится выбор главного тренера «Авангарда». Изначально клуб общался с Хартли, но оставил вас. Как это проходило с вашей стороны?

– Конечно, я переживал и хотел вернуться в «Авангард». Сначала были положительные высказывания от руководства. Потом, как вы сказали, пошли разговоры про . Но в конечном итоге позвонил Антон Алексеевич Курьянов. Я, конечно, хотел вернуться назад и принял предложение.

– Вас не беспокоило такое колебание по отношению к вам?

– Я понимал сложившуюся ситуацию и сам очень хотел работать в «Авангарде».

– Успели изучить предложения от других клубов?

– Предложения поступали, но без конкретики. Естественно, я первым делом ждал слова от «Авангарда».

– Не боялись остаться не у дел? Хартли мог резко согласиться и прилететь в Омск.

– Я не из трусливых. Я давно работаю тренером. Нашел бы другую работу. Вы, журналисты, любите писать, а я люблю тренировать.

– Почему подписали только однолетний контракт?

– Я не задумываюсь об этом. Даже некогда тратить время на размышления. У меня есть команда, я люблю тренировать. Хоккей – моя жизнь на протяжении долгих лет. Задумываюсь только о том, как подготовить команду к сезону, чтобы пришел результат и порадовались болельщики, близкие и сами ребята.

– Понимаете, почему в России клубы не подписывают с тренерами длинные контракты? подписал пятилетнее соглашение – но это исключение.

– Будем надеяться, что с Романа Борисовича начнется новая эпоха и другим тренерам начнут предлагать длинные контракты. Хотелось бы, чтобы мы шли к этому.

Когда руководители подписывают главного тренера, они должны понимать, что хотят от него. Если они доверяют тренеру, то контракт должен быть минимум на два года.

– То есть два года достаточно, чтобы построить команду?

– Это минимальный срок, от которого стоит отталкиваться, – сказал главный тренер « » .