Михаил Кравец высказался об уходе Корбана Найта из «Авангарда».

Форвард расторг соглашение с клубом по семейным обстоятельствам.

– Какая была первая мысль, когда узнали, что Корбан Найт может покинуть «Авангард»?

– Естественно, все расстроились. Неприятно. Найт – ведущий центральный первого звена. Хороший человек. Корбан так решил – это его жизнь и его выбор. Не могу его осуждать.

– Не переживали, что не приедет вслед за ним?

– Переживал, конечно. Спасибо Риду, что приехал и хорошо готовится к сезону.

– Вы пытались повлиять на решение Найта?

– Я не звонил Найту, но Антон Алексеевич [ ] очень много с ним разговаривал. Сергей Евгеньевич тоже участвовал в переговорах. Я знал всю информацию. К сожалению, не получилось уговорить .

– Уход Найта повлиял на летнюю селекцию, которая немного запаздывала. Ведущие форварды в топ-6 присоединились только на домашнем турнире. Вас это волновало?

– Всегда хочется, чтобы игроки проходили сборы с самого начала, но так не получилось. Не очень хорошо, когда одни игроки тренируются, потом приезжают другие, и новичков приходится ставить в первые звенья по их таланту и мастерству, а кого-то приходится задвигать.

Однако все игроки имели возможность показать себя. Ни один человек, который проявил себя на предсезонке, не будет переведен в ВХЛ или МХЛ, а останется в основном составе, – сказал главный тренер « » Кравец.