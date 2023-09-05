Кравец об уходе Найта: «Все расстроились. Он ведущий центр первого звена, хороший человек. Корбан так решил – это его жизнь. Не могу его осуждать»

Теги Авангард Антон Курьянов Сергей Звягин КХЛ Михаил Кравец Корбан Найт Рид Буше Спорт-Экспресс Хоккей

Михаил Кравец высказался об уходе Корбана Найта из «Авангарда».

Форвард расторг соглашение с клубом по семейным обстоятельствам. 

– Какая была первая мысль, когда узнали, что Корбан Найт может покинуть «Авангард»?

– Естественно, все расстроились. Неприятно. Найт – ведущий центральный первого звена. Хороший человек. Корбан так решил – это его жизнь и его выбор. Не могу его осуждать.

– Не переживали, что Рид Буше не приедет вслед за ним?

– Переживал, конечно. Спасибо Риду, что приехал и хорошо готовится к сезону.

– Вы пытались повлиять на решение Найта?

– Я не звонил Найту, но Антон Алексеевич [Курьянов] очень много с ним разговаривал. Сергей Евгеньевич Звягин тоже участвовал в переговорах. Я знал всю информацию. К сожалению, не получилось уговорить Корбана.

– Уход Найта повлиял на летнюю селекцию, которая немного запаздывала. Ведущие форварды в топ-6 присоединились только на домашнем турнире. Вас это волновало?

– Всегда хочется, чтобы игроки проходили сборы с самого начала, но так не получилось. Не очень хорошо, когда одни игроки тренируются, потом приезжают другие, и новичков приходится ставить в первые звенья по их таланту и мастерству, а кого-то приходится задвигать.

Однако все игроки имели возможность показать себя. Ни один человек, который проявил себя на предсезонке, не будет переведен в ВХЛ или МХЛ, а останется в основном составе, – сказал главный тренер «Авангарда» Кравец.

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