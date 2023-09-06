Хабибулин о Федотове: «То, что произошло, ментально сделает его только сильнее. Ваня вернется на прежний уровень, станет и лучше, может»

Николай Хабибулин высказался о перспективах вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

26-летний вратарь вернулся в после года службы на Северном флоте.

Он вышел на лед в матче за Кубок Открытия с «Ак Барсом» (2:5), несмотря на дисквалификацию от ИИХФ. В играх с «Адмиралом» (4:1) и «Металлургом» (2:4) Федотов остался в запасе.

– Федотов очень долго не играл. У вас была отчасти похожая ситуация, когда вы бастовали в . Сколько нужно времени, чтобы после такого простоя вернуться на прежний уровень?

– У меня нет ни малейшего сомнения, что Ваня вернется на прежний уровень, а может, станет и лучше. Во-первых, он довольно молодой. Во-вторых, то, что с ним произошло, ментально сделает его только сильнее.

Как быстро он наберет форму? Трудно сказать. Но если ему дадут играть с самого начала, учитывая, что он прошел полную предсезонку, думаю, игр 15-20, и вернется на свой уровень. Понятно, что это нелегко, но это – реально.

Я, помнится, полгода не играл, потом полсезона играл, потом до конца сезона только две игры провел. То есть совсем не тренировался, потом потренировался 10-12 дней и пошел играть.

травм не получал, судя по фото в хорошей физической форме. Нет никаких сомнений, что Федотов будет хорошо играть. Одно дело, если бы ему было 35 лет, вернуться было бы сложнее, – сказал бывший вратарь сборной России и клубов НХЛ.