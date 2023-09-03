11 игроков дебютировали за СКА в матче с «Динамо» – новый рекорд клуба в КХЛ

СКА установил рекорд по количеству дебютантов в одном матче КХЛ.

Петербургская команда обыграла « » (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В этой игре в составе СКА дебютировали одиннадцать хоккеистов.

Вратарь Юхан Маттссон, защитники – , и Максим Федотов. Нападающие – Владимир Алистров, , , Иван Зинченко, Брендан Лайпсик, Сергей Толчинский и Илья Федотов.

11 новичков в одном матче – это новый рекорд армейцев в КХЛ. В стартовой встрече прошлого сезона в форме СКА впервые сыграли 10 хоккеистов.

Рекорд в истории клуба был установлен 7 сентября 2005 года в матче «Салават Юлаев» – СКА (3:2) – тогда в составе петербуржцев вышли на лед 16 дебютантов.