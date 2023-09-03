11 игроков дебютировали за СКА в матче с «Динамо» – новый рекорд клуба в КХЛ

Теги СКА КХЛ Павел Дедунов Динамо Артем Сергеев Алекс Гальченюк Юхан Маттссон Сергей Толчинский Брендан Лайпсик Сергей Сапего Владимир Алистров Илья Федотов Максим Федотов Иван Зинченко Хоккей

СКА установил рекорд по количеству дебютантов в одном матче КХЛ.

Петербургская команда обыграла «Динамо» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В этой игре в составе СКА дебютировали одиннадцать хоккеистов.

Вратарь Юхан Маттссон, защитники – Сергей Сапего, Артем Сергеев и Максим Федотов. Нападающие – Владимир Алистров, Алекс Гальченюк, Павел Дедунов, Иван Зинченко, Брендан Лайпсик, Сергей Толчинский и Илья Федотов.

11 новичков в одном матче – это новый рекорд армейцев в КХЛ. В стартовой встрече прошлого сезона в форме СКА впервые сыграли 10 хоккеистов.

Рекорд в истории клуба был установлен 7 сентября 2005 года в матче «Салават Юлаев» – СКА (3:2) – тогда в составе петербуржцев вышли на лед 16 дебютантов.

29 комментариев

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Rodgeras
Гордиться тем, что сменили пол состава?
+24
-2
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Приорат70
Придут честолюбивые дублёры,
Дай Бог им лучше нашего сыграть!
+17
-2
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1319pro
Система))
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AERN
2005г - это тогда они всю кузню скупили?))
+7
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Александр Филиппов
к - костяк.
+5
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Павел павел
Ответ Приорат70
Придут честолюбивые дублёры, Дай Бог им лучше нашего сыграть!
сильно)
+5
0
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Stan91_AVS
"назло рекордам" это про нынешнее СКА
+4
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+4
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Rudenzik
В следующем сезоне есть шанс побить рекорд, когда новый отряд будут собирать, а этих распихивать по фарм клубам
+4
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Павел павел
РРота строится)))
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Антон Некрасов
ждите пафосной речи от тренера всея галактики о том , как прекрасно работает его система ...
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Melnikov1968
Странно, что эту новость озвучил не Ротенберг.
+3
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Ice Vorya
В системе ведь главное стабильность!
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Сергей Бакин
11 друзей Йозе
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Machine Head
Ответ alklimov2018
Че-то давно не рассказывали, как во времена СССР ЦСКА каждый год собирал новую сборную.
Зачем зря трепаться . Никто каждый год сборную в ЦСКА не собирал . Брали по одному / два человека . Кто мог придти и заменить Быкова -Каменского и Хомутов или звено Ларионов, Крутов , Макаров ? Просто так ляпнуть ради хайпа . Там каждый год состав не меняли а наигрывали тех кто был и кто пришел . Не люблю я таких как вы экспертов . Потому что тренерский штаб был в полном порядке , а не самоучки с деньгами .
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okkervil
Ответ Rodgeras
Гордиться тем, что сменили пол состава?
А почему не сменить?
Какие в этом ограничения?
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sd4fmwrvz8
Вам не понять!так работает система Йозе😉
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Башмак Нирванов
Как же хорошо работает юниорская школа СКА! 😀
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Граф Котэ-Кристо
А ещё есть Грицук, Зыков который вряд-ли в состав попадёт...
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Дядя Федор Макларен
Вообще фиолетово
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Эдуард Малыкин
чемпионское окно обнулилось!
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Machine Head
Не дай Бог таких рекордов больше никому . Это позор , а не рекорд . И с каждым годом позор становится все шире и красочнее .
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йозе марино
немножко ошиблись в новости, не новый рекорд, а новый позор клуба в кхл..
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Михаил Качалов
Ребята всё по системе Рома скоро состав тусовать начнёт, ему двух фармов нехватит будет третий
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nmnackjbxkasbk
Ответ Rodgeras
Гордиться тем, что сменили пол состава?
перестройка, обновление и ускорение!
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KoToV
Ответ Эдуард Малыкин
чемпионское окно обнулилось!
Про чемпионское окно пусть у Фёдорова голова болит)
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