11 игроков дебютировали за СКА в матче с «Динамо» – новый рекорд клуба в КХЛ
СКА установил рекорд по количеству дебютантов в одном матче КХЛ.
Петербургская команда обыграла «Динамо» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В этой игре в составе СКА дебютировали одиннадцать хоккеистов.
Вратарь Юхан Маттссон, защитники – Сергей Сапего, Артем Сергеев и Максим Федотов. Нападающие – Владимир Алистров, Алекс Гальченюк, Павел Дедунов, Иван Зинченко, Брендан Лайпсик, Сергей Толчинский и Илья Федотов.
11 новичков в одном матче – это новый рекорд армейцев в КХЛ. В стартовой встрече прошлого сезона в форме СКА впервые сыграли 10 хоккеистов.
Рекорд в истории клуба был установлен 7 сентября 2005 года в матче «Салават Юлаев» – СКА (3:2) – тогда в составе петербуржцев вышли на лед 16 дебютантов.
Дай Бог им лучше нашего сыграть!
Какие в этом ограничения?