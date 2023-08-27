Ларионов о связи хоккея с оперным театром: «Мне интересна работа режиссера, дирижера. Когда приглашает Гергиев, слежу за его коммуникацией с оркестром»

Теги Торпедо Виктор Тихонов Игорь Ларионов Скотти Боумэн КХЛ Пэт Куинн Пэт Бернс Валерий Гергиев Юрий Морозов музыка Хоккей

Игорь Ларионов рассказал о том, чем хоккей похож на оперный театр.

«Мне интересна работа режиссера, дирижера. Я об этом говорил. Для меня важен не спектакль или игра, а работа за кулисами. 

Когда меня приглашает маэстро Гергиев, я слежу за его коммуникацией с оркестром. В перерыве он иногда приглашает: «Заходи, нет проблем». А после спектакля мы еще сходим поужинать. Мне интересно, как эти великие люди находят контакт с большой группой людей. 

Понятно, что я много читал, поработал с выдающимися тренерами – Скотти Боумэном, Пэтом Куинном, Пэтом Бернсом, Виктором Тихоновым, Юрием Морозовым (это «Химик»). Сейчас мне интересны тонкие вещи, которые мы порой не замечаем.

Для меня, например, прийти послушать Ильдара Абдразакова или Серегу Скороходова в Мариинке или Васю Ладюка в Большом театре, очень интересно, потому что это тоже игра на большой сцене. Ты должен выдать свою лучшую работу. Чтобы это сделать, ты проходишь серьезную подготовку. Это уровень высочайший, грандиознейшие люди. 

Для меня важно, какие вещи в работе режиссера или дирижера я могу взять для себя, чтобы управлять коллективом», – сказал главный тренер «Торпедо». 

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