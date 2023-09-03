Дмитрий Федоров о тренерском дебюте: «Радости и разочарования рядом – «Чайка» проиграла, но три парня сыграли за «Торпедо». Здорово, что Ларионов доверяет»

Теги Торпедо Игорь Ларионов Дмитрий Федоров КХЛ МХЛ Чайка Никита Артамонов Арсений Варлаков Антон Силаев Хоккей

Дмитрий Федоров поделился эмоциями после дебюта в качестве тренера.

«Чайка», в которой Федоров является помощником главного тренера, проиграла «Омским Ястребам» (0:3) в стартовом матче сезона Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.

«Тренерская жизнь интересна тем, что радости и разочарования рядом. Их могут разделять буквально часы.

Наша «Чайка» днем уступила в первом матче «Омским Ястребам» 0:3. С 44 бросками в створ.

С игрой в большинстве «5 на 3» и с 5+20 у соперника во 2-м периоде. Это тяжело принять, но надо побыстрее забыть и в понедельник реваншироваться.

И вот уже отличная информация вечером. Трое парней, которые прошли в июле предсезонку с «Чайкой», сыграли за «Торпедо».

Причем имели много игрового времени. Антону Силаеву и Никите Артамонову всего 17 лет. Арсению Варлакову 20 лет.

Для Силаева и Варлакова это дебют в КХЛ. Артамонов играл в 1-м звене, Варлаков в 1-й паре защитников, Силаев во 2-й паре и провел на льду 19 с половиной минут (фантастика!).

Здорово, что Игорь Ларионов так доверяет молодежи. «Торпедо» победило в Ярославле 5:2. Парни, ТШ очень-очень рад за вас», – написал Дмитрий Федоров.

3 комментария

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Machine Head
Неожиданно для болельщиков , но мне кажется типично для Ларионова . В 17 лет в первой пятерке это огромное доверие от главного тренера и очень приличный уровень. Берегите своих звездочек. Они дадут вам результат в будущем, если монстр не обдерет вас в очередной раз .
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