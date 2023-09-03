Дмитрий Федоров о тренерском дебюте: «Радости и разочарования рядом – «Чайка» проиграла, но три парня сыграли за «Торпедо». Здорово, что Ларионов доверяет»

Дмитрий Федоров поделился эмоциями после дебюта в качестве тренера.

«Чайка», в которой Федоров является помощником главного тренера, проиграла «Омским Ястребам» (0:3) в стартовом матче сезона Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.

«Тренерская жизнь интересна тем, что радости и разочарования рядом. Их могут разделять буквально часы.

Наша «Чайка» днем уступила в первом матче «Омским Ястребам» 0:3. С 44 бросками в створ.

С игрой в большинстве «5 на 3» и с 5+20 у соперника во 2-м периоде. Это тяжело принять, но надо побыстрее забыть и в понедельник реваншироваться.

И вот уже отличная информация вечером. Трое парней, которые прошли в июле предсезонку с «Чайкой», сыграли за «Торпедо».

Причем имели много игрового времени. Антону Силаеву и Никите Артамонову всего 17 лет. Арсению Варлакову 20 лет.

Для Силаева и Варлакова это дебют в КХЛ. Артамонов играл в 1-м звене, Варлаков в 1-й паре защитников, Силаев во 2-й паре и провел на льду 19 с половиной минут (фантастика!).

Здорово, что Игорь Ларионов так доверяет молодежи. «Торпедо» победило в Ярославле 5:2. Парни, ТШ очень-очень рад за вас», – написал Дмитрий Федоров.