Квартальнов о камбэке минского «Динамо» с 1:4: «В начале нас хорошо прибили, все валилось. Здорово, что переломили. Парни – молодцы!»

Дмитрий Квартальнов высказался о волевой победе минского «Динамо».

Белорусский клуб начал новый Фонбет Чемпионат КХЛ с волевой победы над « » – 5:4 ОТ после 1:4.

– Прежде всего, хочу поздравить с началом сезона наш город, нашу страну, наших болельщиков!

В начале нас хорошо прибили, все-таки Нижнекамск здорово начал, все проходил. Знаете, из рук парней все валилось, не забивали в большинстве. Мы где-то были не готовы. Но здорово, что переломили [ход матча], нашли ключи к этой победе. Парни – молодцы!

– Как оцените игру Игнатенко и Калдиса?

– Игнатенко стартовал у нас тринадцатым. Надо было что-то менять, надо было вносить что-то новое, новую кровь. Все-таки не каждый хоккеист, когда сидит пол игры на лавке, входит сразу. Он здорово сыграл! По-моему во второй смене гол забил, это здорово!

Калдис – молодец! Они приехали довольно-таки недавно, у них разное функциональное состояние. Янни приехал раньше всех и сегодня это доказал.

– В одном из интервью, когда вы еще не подписали контракт с «Динамо», говорили о том, что очень хотите поработать с молодыми игроками. Сейчас на льду минского « » было девять игроков, которые младше 21 года. На ваш взгляд, они показали ту игру, которую вы хотели и над чем еще можно работать?

– В начале нет. Но тут же как с молодыми работать… Мы тоже какие-то задачи решаем. Но ничего страшного, рискуем. Ребят готовим, ставим. Опять же, очень много и первые матчи играли. Нижнекамск был очень хорош. Нужно терпеть, работать с пацанами, – сказал главный тренер минчан.