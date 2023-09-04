У Билялетдинова 1200 матчей в чемпионатах России на посту тренера. Лишь Белоусов и Крикунов впереди
Зинэтула Билялетдинов стал 3-м тренером, проведшим 1200 игр в чемпионатах России.
Юбилейной для 68-летнего специалиста стала игра «Ак Барса» против «Трактора» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Опережают его только Валерий Белоусов (1302) и Владимир Крикунов (1477).
На данный момент на счету Билялетдинова 734 победы. В КХЛ он выиграл 396 из 631 матча (без учета сегодняшнего).
просто очень хочется, чтобы великий тренер ушёл лучшим по всем показателям, включая количество матчей.
болельщик Салавата Юлаева.