У Билялетдинова 1200 матчей в чемпионатах России на посту тренера. Лишь Белоусов и Крикунов впереди

Теги Ак Барс Трактор рейтинги Валерий Белоусов Зинэтула Билялетдинов Владимир Крикунов КХЛ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов стал 3-м тренером, проведшим 1200 игр в чемпионатах России.

Юбилейной для 68-летнего специалиста стала игра «Ак Барса» против «Трактора» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Опережают его только Валерий Белоусов (1302) и Владимир Крикунов (1477).

На данный момент на счету Билялетдинова 734 победы. В КХЛ он выиграл 396 из 631 матча (без учета сегодняшнего).

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2vdhrvmmzf
Ответ sd4fmwrvz8
Йозе побьет рекорд этот
+800 просмотренных матчей можно добавить в его статистику
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
Йозе побьет рекорд этот
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Венер Кучербаев
Ответ 2vdhrvmmzf
Вряд ли, на этот то кое как уговорили
вот поэтому и задают таким вопросом.
просто очень хочется, чтобы великий тренер ушёл лучшим по всем показателям, включая количество матчей.
болельщик Салавата Юлаева.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Booligan
Крикунов то ли 11, то ли 23 игры не дотянул. Ещё есть шансы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2vdhrvmmzf
Ответ Венер Кучербаев
интересно, захочет ли Билл побить рекорд Крикунова? а то ведь ещё три сезона придется тренировать.
Вряд ли, на этот то кое как уговорили
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Венер Кучербаев
интересно, захочет ли Билл побить рекорд Крикунова? а то ведь ещё три сезона придется тренировать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BT
Ну что, можно бы и Крику вернуться на сезончик-другой? Забор на даче вроде достроил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий