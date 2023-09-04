У Билялетдинова 1200 матчей в чемпионатах России на посту тренера. Лишь Белоусов и Крикунов впереди

Зинэтула Билялетдинов стал 3-м тренером, проведшим 1200 игр в чемпионатах России.

Юбилейной для 68-летнего специалиста стала игра « » против « » в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Опережают его только (1302) и (1477).

На данный момент на счету 734 победы. В КХЛ он выиграл 396 из 631 матча (без учета сегодняшнего).