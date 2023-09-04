Зоркин о «Салавате»: «Доволен, что попал в такую организацию. Тренерский штаб – отличный, все на высшем уровне»

Теги Салават Юлаев КХЛ Никита Зоркин Хоккей

Никита Зоркин высказался о переходе в «Салават Юлаев».

– Прекрасные эмоции от перехода, коллектив отлично принял. Очень доволен, что попал в такую организацию.

Сразу отправился к команде на выезд – с одной стороны непривычно, потому что обычно приезжал в домашний город. А сейчас на выезд со всеми вещами – интересный опыт.

– Несколько тренировочных занятий провели вместе с командой. Какие впечатления? Кого из ребят знали?

– Прекрасные впечатления, тренерский штаб отличный, все на высшем уровне. С Даней Башкировым еще в Ханты-Мансийске играли в детстве, Сашу Самонова знаю по СКА.

– Что скажете об Уфе?

– Приезжал с командами на выезд. Хороший город, плохого ничего не слышал.

– Какие цели лично для себя ставите на сезон? Чего ждете от себя?

– Хочу улучшить свои результаты, каждый игрок хочет превзойти свои показатели предыдущего сезона.

Но для меня сейчас командные цели – превыше всего, – сказал Никита Зоркин.

1 комментарий

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Shaiba Bash
Надеемся, что здорово покажешь себя
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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